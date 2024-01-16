واصل الجيش الإسرائيلي، منذ ليلة الاثنين، قصفه المدفعي المكثف وغاراته الجوية العنيفة التي طالت عدة مناطق في قطاع غزة، وأسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، تزامناً مع توغلات جديدة لجيش الاحتلال في أكثر من محور بمحافظتَي غزة والشمال.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة "استشهاد 24285 فلسطينياً، وإصابة 61154، في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن "الاحتلال ارتكب 15 مجزرة بحق عائلات في القطاع راح ضحيتها 158 شهيداً و320 مصاباً خلال 24 ساعة".

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي سحب جانب من قواته تمهيداً لتقليص عملياته العسكرية إلى حد كبير في القطاع، وذلك بعد أكثر من 100 يوم تكبَّد خلاله خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

توغل جديد

ونفَّذ الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، توغلات جديدة في أكثر من محور بمحافظتي غزة والشمال، وسط اشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وذلك بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع يوآف غالانت، انتهاء "العملية البرية المكثفة في الشمال".

وتوغل الجيش مجدداً في مناطق بالمحافظة الشمالية، وهي: جبل الريس شرق بلدة جباليا، ومنطقة السكة غرب بلدة بيت حانون، وقرية أم النصر شمال شرقي بيت لاهيا، ومنطقة كلية الزراعة شمال شرقي بيت حانون.

ونفّذ الجيش عدة توغلات جديدة في المناطق الشرقية لمدينة غزة: حيَّي الشجاعية والتفاح، ومنطقة السنافور.

عشرات الشهداء والجرحى

واشتد القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي، منذ فجر الثلاثاء، على عدة مناطق شمال القطاع، وهو "لم يكن معتاداً خلال الأيام الماضية"، وفق مصادر محلية.

واستُشهد 64 فلسطينياً على الأقل وأُصيب العشرات بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من الأحياء في مدينة غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأوردت المصادر استشهاد 20 مدنياً، وأُصيب العشرات عقب قصف جوي دمَّر منزلاً في حي الصبرة وسط غزة، "ونُقل الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة".

كما سقط 11 شهيداً من عائلة واحدة وأُصيبت سيدة في قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلاً في حي الزيتون جنوب شرقي غزة، كما استُشهد أكثر من 11 مدنياً وأُصيب آخرون في قصف آخر شنته طائرة حربية إسرائيلية على منزل جنوب غزة، "ونُقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي".

وحسب مصادر طبية، استُشهد 7 مدنيين بجوار مستشفى ناصر في مدينة غزة، وسقط 7 آخرون شهداء، وأُصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي لمخيمَي المغازي والبريج، كما استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون في استهداف طائرة حربية منزلاً في منطقة الصفطاوي شمال المدينة.

وعلى مستوى شرق مدينة غزة، استُشهد 4 مدنيين من عائلة واحدة في قصف جوي استهدف منزلاً في منطقة النفق، كما استُشهد 3 آخرون وأُصيب العشرات الجرحى في قصف آخر استهدف مدرسة تضم عشرات النازحين في حي الدرج.

وطالت غارات الجيش الإسرائيلي أيضاً مناطق أخرى من مدينة غزة في أحياء تل الهوا والشيخ عجلين والصبرة والزيتون.

إلى ذلك، تَركز القصف المدفعي الكثيف والمتواصل على مناطق في بلدتَي بيت لاهيا وبيت حانون، فضلاً عن استهداف عدة أنحاء من بلدة جباليا، ورافق القصف "إطلاق نار بشكل مستمر ومكثف من الآليات الإسرائيلية المتمركزة على أطراف تلك المناطق"، مخلفاً عشرات الشهداء والجرحى، وفق شهود عيان.

كما تَواصل القصف المدفعيّ على مناطق بمدينة خان يونس جنوب القطاع، خصوصاً قيزان النجار والبطن السمين.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية، الثلاثاء، عدداً من القذائف على ساحل بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

استمرار انقطاع الاتصالات

ولليوم الخامس على التوالي، لا تزال خدمات الاتصالات والإنترنت مقطوعة عن قطاع غزة بشكل كامل بسبب استمرار القصف المدفعي والغارات الجوية الإسرائيلية.

وهذه هي المرة الثامنة التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتضررت الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية بالقطاع، فضلاً عن نقص حاد في الوقود بسبب الحصار المستمر، وهو ما أدى إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

قيود على المساعدات

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن أن إسرائيل زادت منذ مطلع 2024 القيود على وصول بعثات الإغاثة إلى غزة.

وقالت الوكالة الأممية، إن "7 فقط من أصل 29 دفعة لتوصيل الغذاء والدواء والمياه والإمدادات الأخرى، كانت مخططة منذ بداية عام 2024، وصلت إلى وجهاتها في شمال غزة، إلى حدود يوم الأحد".

وأضافت أن القيود الإسرائيلية على بعثات الإغاثة ورفضها لها "تؤثر في الوصول إلى مدينتَي دير البلح وخان يونس وسط وجنوبي غزة".

وقالت إن هذا الوضع "يشلّ قدرة الشركاء في المجال الإنساني على الاستجابة بشكل هادف ومتسق وعلى نطاق واسع لمئات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا في شمال غزة".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي (الاثنين) إنه "قلق للغاية" بشأن التوتر المتنامي في المنطقة، مكرراً دعوته لمزيد من المساعدات ووقف التصعيد.

وقال: "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.. لضمان وصول المساعدات الكافية إلى حيث تكون هناك حاجة إليها".

بدوره، كتب رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، منشوراً على منصات التواصل الاجتماعي يؤكد فيه أنه "مع ازدياد خطر المجاعة في غزة، وتعرض مزيد من الناس لتفشي الأمراض الفتاكة، هناك حاجة ماسة إلى تغيير جذري في تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

ودعا المسؤول الأممي إلى فتح طرق دخول جديدة للمساعدات من خلال: "السماح لعدد أكبر من الشاحنات بالمرور عبر نقاط التفتيش الحدودية كل يوم، وتخفيف القيود على حركة العاملين في المجال الإنساني"، علاوة على "ضمان سلامة العاملين في القطاع الإغاثي".