سياسة
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بغداد تستدعي سفيرها لدى طهران والقائم بالأعمال الإيراني على خلفية قصف أربيل
أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها استدعت الثلاثاء القائم بالأعمال الإيراني لدى بغداد للاحتجاج، وسفير بغداد لدى طهران للتشاور، على خلفية قصف الحرس الثوري الإيراني أهدافاً في أربيل شمالي البلاد.
بغداد تستدعي سفيرها لدى طهران والقائم بالأعمال الإيراني على خلفية قصف أربيل
وزارة الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبو الفضل عزيزي / صورة: وزارة الخارجية العراقية / Others
16 يناير 2024

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها استدعت الثلاثاء سفير بغداد لدى طهران نصير عبد المحسن، وذلك لغرض التشاور على خلفية قصف الحرس الثوري الإيراني أمس الاثنين أهدافاً في أربيل شماليّ البلاد.

وقال بيان مقتضب للخارجية العراقية: "استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء الموافق 2024/01/16، سفير جمهورية العراق لدى طهران السيد نصير عبد المحسن، وذلك لغرض التشاور على خلفية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على أربيل، التي أدّت إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين".

وقبل ذلك بدقائق أعلنت الخارجية العراقية أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية قصف الحرس الثوري الإيراني أمس الاثنين أهدافاً في أربيل شمال البلاد.

وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس إنها "استدعت القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبو الفضل عزيزي صباح يوم الثلاثاء، وسلمته مذكرة احتجاج".

وأردفت بأن العراق أعرب في المذكرة عن "إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الذي تَعرَّض له عدد من المناطق في أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة".

وأكدت المذكرة وفق البيان، أن "هذا الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق ويتعارض بشدة مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي ويهدد أمن المنطقة".

واليوم الثلاثاء اعتبرت حكومة العراق القصف الإيراني على مدينة أربيل "عدواناً" على سيادة البلاد و"إساءة لمبدأ حسن الجوار وأمن المنطقة".

وقالت وزارة الخارجية في بيان سابق إنها "ستتخذ كل الإجراءات القانونية، ضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي".

كما أشار البيان إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "قرر تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات، لدعم موقف الحكومة دولياً وتقديم الأدلَّة والمعلومات الدقيقة"، حسب المصدر ذاته.

وفجر الثلاثاء أعلن مجلس أمن إقليم شمال العراق في بيان أن الحرس الثوري الإيراني شنّ هجوماً بصواريخ بالستية على عدة مناطق مدنية في أربيل مساء الاثنين، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني من جهته أنه قصف "مراكز تجسُّس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران" في أربيل بصواريخ باليستية، حسبما أوردت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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