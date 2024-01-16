سياسة
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فيدان: حرب غزة تنذر بدوّامة أكبر.. وندعو إلى دعم وقف إطلاق النار
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الحرب الإسرائيلية على غزة تنذر بتحوّل تدريجي في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم وقف إطلاق النار فوراً في القطاع.
فيدان: حرب غزة تنذر بدوّامة أكبر.. وندعو إلى دعم وقف إطلاق النار
فيدان: يجب وقف المذابح الإسرائيلية / صورة: AA
16 يناير 2024

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ضرورة وقف المذابح الإسرائيلية ورفع الحصار عن قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم وقف إطلاق نار دائم في القطاع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للوزير التركي مع نظيره الكرواتي جريليك رادمان، في إسطنبول الجمعة.

وقال فيدان إنه بحث مع رادمان "تطورات الأوضاع في أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة".

وأشاد فيدان بالعلاقات الثنائية بين البلدين قائلاً: "علاقاتنا الثنائية مع كرواتيا على أكمل وجه، ونسعى لتعزيزها".

وشدّد فيدان على ضرورة "وقف المذابح الإسرائيلية ورفع الحصار عن غزة".

ودعا "المجتمع الدولي إلى دعم وقف إطلاق نار دائم في القطاع".

وعن التطورات بسوريا والعراق والبحر الأحمر، قال وزير الخارجية التركي إن "الحرب على غزة تنذر بتحول تدريجي إلى دوامة أكبر".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء 24 ألفاً و285 شهيداً، و61 ألفاً و154 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع (ما يعادل 1.9 مليون شخص)، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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