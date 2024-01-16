سياسة
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الاستخبارات التركية تُحيد من تسمى مسؤولة التشكيلات النسائية بـPKK الإرهابي
أعلنت الاستخبارات التركية، الثلاثاء، تحييد المدعوة ليمان سوياش، مَن تُسمى إحدى المسؤولات عن التشكيلات النسائية بتنظيم PKK/YPG الإرهابي ومسؤولة سوريا بتنظيم PKK/PAJK الإرهابي، وذلك بعملية في منطقة القامشلي شمال شرقي سوريا.
الاستخبارات التركية تُحيد من تسمى مسؤولة التشكيلات النسائية بـPKK الإرهابي
الاستخبارات التركية تُحيّد مَن تسمى مسؤولة التشكيلات النسائية بتنظيم PKK الإرهابي / صورة: AA
16 يناير 2024

حيَّدت الاستخبارات التركية الإرهابية ليمان سوياش، مَن تُسمى إحدى المسؤولات عن التشكيلات النسائية بتنظيم PKK/YPG الإرهابي، ومسؤولة سوريا بتنظيم PKK/PAJK الإرهابي.

وأفادت مصادر أمنية بأن تحييد الإرهابية المذكورة والمعروفة داخل التنظيم بالاسم الحركي "ريحان أموده"، جرى خلال عملية نفّذتها الاستخبارات التركية بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وبعد تعقبها لفترة من الزمن، تمكنت الاستخبارات التركية من تحييدها بعملية أمنية نوعية ودقيقة.

وأشارت المصادر الأمنية التركية إلى أن سويش كانت تدير الأنشطة باسم YPG الإرهابي في سوريا، وتنقل التعليمات القادمة من جبال قنديل بشمال العراق إلى الجناح النسائي للتنظيم في منطقة القامشلي القريبة من الحدود التركية.

كما تبين أن الإرهابية كانت تنظم أنشطة عملياتية ضد تركيا بما يتماشى مع أهداف التنظيم وغاياته.

وأمس (الاثنين)، كشفت مصادر أمنية عن أن القوات المسلحة التركية نجحت في تدمير 23 موقعاً لتنظيم PKK/YPG الإرهابي في سوريا بينها مرافق بنية تحتية ونقاط تفتيش.

وأفادت المصادر بأن الجيش التركي استهدف ما تسمى “منشآت عسكرية، واستخباراتية، وأخرى خاصة بالطاقة والبنية التحتية” تابعة لـPKK/YPG الإرهابي في سوريا، وذلك رداً على هجمات التنظيم ضد القوات التركية شمالي العراق.

وأكدت المصادر أن العمليات ستتواصل حتى تحقيق الأهداف المخطط لها.

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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