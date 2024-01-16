سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير خارجية كرواتيا: تركيا شريك رئيسي لأوروبا.. وفيدان: علاقتنا متجذّرة
قال وزير الخارجية الكرواتي غوردان غريليتش رادمان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة أنقرة إن تركيا شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي. بينما أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن العلاقات بين البلدين "متجذّرة وتاريخية".
وزير خارجية كرواتيا: تركيا شريك رئيسي لأوروبا.. وفيدان: علاقتنا متجذّرة
وزير الخارجية الكرواتي يقول خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي في أنقرة إن تركيا شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي / صورة: AA 
16 يناير 2024

أكد وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي غوردان غريليتش رادمان، أن تركيا بالنسبة إلى بلاده دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وستظل شريكاً رئيسياً له.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة.

وكشف عن أن كرواتيا "لن تدخر أبداً جهدها من أجل إجراء الاتحاد الأوروبي حواراً بناءً مع تركيا".

من جانبه، أكّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان العلاقات الثنائية بين تركيا وكرواتيا "متجذّرة وتاريخية".

وأشار فيدان إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تسير بشكل جيد، وأنه جرى الوصول إلى هدف حجم التجارة البالغ مليار دولار الذي حدده قادة البلدين في 2022، وحوفظ على هذا المستوى عام 2023.

وأعرب عن سعادته برؤية الاهتمام المتزايد للشركات التركية بكرواتيا، مضيفاً: "هناك استثمارات مهمة لشركاتنا في كرواتيا، وخاصة في مجالات السياحة والإنشاءات والنقل والخدمات المصرفية والطاقة المتجددة".

وأكّد فيدان أن أنقرة تدعم بقوة إحلال الاستقرار والرخاء في منطقة البلقان، مبيناً أن تطورات الأحداث في تلك المنطقة تؤثر بشكل مباشر في تركيا وكرواتيا.

وتابع: "من مصلحة تركيا وكرواتيا الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. البوسنة والهرسك، الجارة لكرواتيا، هي أيضاً دولة مهمة لنا. وكما تعلمون، نؤكد دائماً دعمنا للسلام والاستقرار هناك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us