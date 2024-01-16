أكد وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي غوردان غريليتش رادمان، أن تركيا بالنسبة إلى بلاده دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وستظل شريكاً رئيسياً له.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة.

وكشف عن أن كرواتيا "لن تدخر أبداً جهدها من أجل إجراء الاتحاد الأوروبي حواراً بناءً مع تركيا".

من جانبه، أكّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان العلاقات الثنائية بين تركيا وكرواتيا "متجذّرة وتاريخية".

وأشار فيدان إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تسير بشكل جيد، وأنه جرى الوصول إلى هدف حجم التجارة البالغ مليار دولار الذي حدده قادة البلدين في 2022، وحوفظ على هذا المستوى عام 2023.

وأعرب عن سعادته برؤية الاهتمام المتزايد للشركات التركية بكرواتيا، مضيفاً: "هناك استثمارات مهمة لشركاتنا في كرواتيا، وخاصة في مجالات السياحة والإنشاءات والنقل والخدمات المصرفية والطاقة المتجددة".

وأكّد فيدان أن أنقرة تدعم بقوة إحلال الاستقرار والرخاء في منطقة البلقان، مبيناً أن تطورات الأحداث في تلك المنطقة تؤثر بشكل مباشر في تركيا وكرواتيا.

وتابع: "من مصلحة تركيا وكرواتيا الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. البوسنة والهرسك، الجارة لكرواتيا، هي أيضاً دولة مهمة لنا. وكما تعلمون، نؤكد دائماً دعمنا للسلام والاستقرار هناك".