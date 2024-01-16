سياسة
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"لا تتعدّى 10% من الاحتياجات" الصفدي يؤكد عرقلة إسرائيل وصول المساعدات لغزة
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن إسرائيل "تعرقل" وصول المساعدات إلى غزة، لافتاً إلى أن ما دخل القطاع لم يتعدَّ 10% من احتياجاته الفعلية. وأشار إلى أن "كل يوم يمضي دون وقف هذا العدوان يذهب ضحيته النساء والأطفال والرجال من الشعب الفلسطيني".
"لا تتعدّى 10% من الاحتياجات" الصفدي يؤكد عرقلة إسرائيل وصول المساعدات لغزة
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي / Others
16 يناير 2024

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن إسرائيل "تعرقل" وصول المساعدات إلى غزة، لافتاً إلى أن ما دخل القطاع الفلسطيني لم يتعدَّ 10% من احتياجاته الفعلية.

حديث الصفدي جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الأسترالية بيني وونغ، بثه التلفزيون الأردني الرسمي، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة، تُجريها الأخيرة إلى المملكة.

وأشار الصفدي إلى أن "كل يوم يمضي دون وقف هذا العدوان يذهب ضحيته النساء والأطفال والرجال من الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "غزة تدمرت، وحجم الدمار الذي شهدته غير مسبوق في أي حرب على مدى عقود، كما تؤكد التقارير الأممية ومنظمات الأمم المتحدة التي أعلنت بالأمس أن غزة تواجه مجاعةً الآن بسبب عدم سماح إسرائيل بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى غزة".

واعتبر الصفدي أن "الفشل في إنهاء العدوان على غزة ستكون له تداعيات خطيرة على صدقية النظام العالمي، وسيؤدي إلى مزيد من العنف".

وبيّن أن "إسرائيل تضع العراقيل أمام وصول المساعدات إلى غزة، إذ لم يصل حتى إلى غزة أكثر من 10% من الاحتياجات الفعلية للقطاع حسب الأمم المتحدة".

من جانبها، قالت الوزيرة الأسترالية إن بلادها "ستسهم بتقديم 21 مليون دولار على شكل مساعدات إنسانية من أجل تلبية احتياجات الأزمة في غزة".

وأضافت: "سنقدم 4 ملايين دولار للهلال الأحمر والصليب الأحمر، و6 ملايين دولار للأونروا لدعم برامج اللاجئين في الأردن".

واعتبرت أن ما يجري في غزة "أزمة إنسانية"، معربة عن تمنياتها بأن "يعمل المجتمع الدولي من أجل السلام العادل والشامل".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء، 24 ألفاً و285 شهيداً و61 ألفاً و154 مصاباً، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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