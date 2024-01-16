أبدت إسرائيل قلقها إزاء ما قالت إنها محاولات تقوم بها حركة "حماس" لاستعادة سيطرتها على شمال قطاع غزة، بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استكمال عملياته البرية في المنطقة وانتقاله لمرحلة تالية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء: "هناك اتجاه مثير للقلق في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وهو أن حماس تحاول استعادة قدراتها المدنية شمال قطاع غزة".

وأضافت: "بعد انتهاء المناورة البرية شمال قطاع غزة، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعترف بمحاولات حماس إعادة شرطتها المحلية إلى المنطقة والسيطرة على القطاع".

وأشارت إذاعة الجيش إلى أنه "على سبيل المثال، شاحنات المساعدات الإنسانية التي تصل شمال قطاع غزة، تصل جميعها بالفعل إلى أيدي حماس".

وقالت: "تعمل حماس على استعادة السيطرة على المنطقة، في ظل الفراغ الذي نشأ هناك".

واعتبرت أن "القلق الرئيسي في المؤسسة الأمنية هو احتمال نجاح حماس في استعادة قدراتها العسكرية في المنطقة أيضاً".

وأكدت: "من اللافت للنظر أحداث اليوم الأخير بشمال قطاع غزة، ففي بيت لاهيا، ضبطت قوات الجيش الإسرائيلي 60 صاروخاً جاهزة للإطلاق، وفي مخيم الشاطئ قتلت قوات الجيش 9 مسلحين وأمس (الاثنين)، جرى إطلاق وابل من نحو 10 صواريخ من بيت حانون باتجاه سديروت" في غلاف قطاع غزة.

وتساءل المراسل العسكري لإذاعة الجيش دورون كادوش: "ألم يأت قرار التحول إلى الغارات الاستهدافية شمال قطاع غزة مبكراً، وهل كان من الأفضل ترك فرقة بأكملها للقيام بمناورة واسعة النطاق داخل المنطقة وعدم تقليص قواتها؟".

وأضاف:" لماذا نتحدث عن اليوم التالي في حين أن هذا اليوم موجود بالفعل في شمال قطاع غزة".

"خطأ فادح وخطير"

في غضون ذلك، وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، انتقادات حادة لقرار سحب الجيش من شمال قطاع غزة، ودعا إلى احتلال القطاع.

وقال زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف بمنشور على منصة إكس: "يتخذ الكابينت (المجلس الوزاري المصغر) قرارات خاطئة مراراً وتكراراً، ما يؤدي إلى ضرر".

وأضاف بن غفير: "إن قرار سحب الجيش الإسرائيلي من مراكز حماس في قطاع غزة هو خطأ فادح وخطير سيكلف أرواحاً بشرية".

وتابع: "إن وابل الصواريخ الذي أطلق هذا الصباح على نتيفوت من منطقة غادرتها قوات الجيش الإسرائيلي بالأمس فقط، يثبت مرة أخرى أن احتلال القطاع ضروري لتحقيق الأهداف القتالية".

واعتبر "أن استمرار الحرب وتجاوز الحكومة السياسية الأمنية من خلال الحكومة الصغيرة (المجلس الوزاري الحربي) أمر غير مقبول للقوة اليهودية"، وفق تعبيره.

"لا بديل عن حماس"

وفي وقت سابق الثلاثاء، شكك عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" جدعون ساعر في تمكن الجيش الإسرائيلي من القضاء على "حماس".

وقال في تصريحات لإذاعة الجيش إن الوضع الحالي لحركة "حماس" في غزة واستمرارها ينذران بأنه "لا بديل" لحكمها في القطاع.

وأوضح: "نحن بعيدون جداً عن انهيار حماس، وإذا كان هناك من يعتقد أنه سيكون ثمة بديل لحكم حماس في قطاع غزة وهي لا تزال واقفة على قدميها، فهذا ببساطة لن يحدث".

وأمس، قال آيزنكوت، إن على تل أبيب التوقف عن الكذب على نفسها، وإبرام صفقة تعيد الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، بدلاً من استمرار الحرب على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء، 24 ألفاً و285 شهيداً و61 ألفاً و154 مصاباً، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

وكانت إسرائيل حددت 3 أهداف للحرب وهو إسقاط حكم "حماس" في غزة، والقضاء على قدراتها العسكرية، وإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، لكنها حتى اليوم لم تعلن تحقيق أي من هذه الأهداف.