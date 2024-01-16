سياسة
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مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة عشرات الجنود بغزة.. وقصف لمستوطنات الغلاف
توفّي ضابط متأثراً بجراحه في معارك قطاع غزة وقُتل آخر، وفق ما أعلن عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي. بينما أكد بيان الجيش إصابة 26 جندياً خلال 24 ساعة بينهم 22 في القطاع، على حين دوّت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.
مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة عشرات الجنود بغزة.. وقصف لمستوطنات الغلاف
جنود إسرائيليون يحملون نعش الضابط نيتسان شيسلر الذي قُتل في غزة، 16 يناير/كانون الثاني، 2024. / صورة: Reuters
16 يناير 2024

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، وفاة ضابط متأثراً بجروح أصيب بها في معارك قطاع غزة في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن "الضابط احتياط نوعام أشرم (37 عاماً) في فوج المشاة 5352 قتل متأثراً بجروح أصيب بها يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي بمعركة في وسط قطاع غزة".

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش في بيان إن "الرائد احتياط نيتسان شيسلر من الكتيبة 7155 قتل بمعارك جنوب قطاع غزة أمس الاثنين".

وذكر البيان أن "جندياً احتياطاً أصيب بجروح خطيرة في المعارك ذاتها".

وأضاف الجيش أن "جندياً آخر من وحدة الهندسة أصيب بجروح خطيرة أمس بالمعارك جنوب قطاع غزة".

ولفت على موقعه الإلكتروني إلى أنه بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 524، من بينهم 190 منذ بداية العملية البرية في 27 من الشهر ذاته.

إصابة جنود إسرائيليين

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال، إصابة 26 جندياً خلال الساعات الـ24 الماضية في قطاع غزة، بينهم 22 بالمعارك البرية.

وأشار الجيش إلى أن "389 جندياً أصيبوا بجروح خطيرة، و675 بجروح متوسطة، و1503 بجروح طفيفة".

وأوضح أن بين المصابين "1135 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة"، بعد تسجيل إصابة 22 جندياً بالمعارك البرية خلال الـ24 ساعة الماضية.

قصف نتيفوت

من جهة أخرى، دوت صفارات الإنذار، الثلاثاء، في عدد من البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "انطلقت صفارات الإنذار في بلدات نتيفوت، وسدوت النقب، وإشكول".

وأضافت أنه "أُطلق وابل من الصواريخ" على البلدات الإسرائيلية.

وذكرت الهيئة أن "صاروخاً أصاب مبنى في بلدة نتيفوت" دون مزيد من التفاصيل.

وأشارت إلى أنه "لم ترد تقارير عن إصابات بشرية".

والاثنين، زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، "تفكيك كل القدرات اللوائية لحماس في شمال القطاع، ونعمل على القضاء على باقي الجيوب".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شنت "حماس" هجوماً على مستوطنات محاذية لقطاع غزة قتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب نحو 5431، وأسر 239 على الأقل، بادلت الحركة عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام.

ومنذ ذلك الحين، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء، 24 ألفاً و285 شهيداً و61 ألفاً و154 مصاباً، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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