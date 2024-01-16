قالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي شنّ "هجوماً كبيراً" في منطقة وادي السلوقي جنوب لبنان.

وأضافت الهيئة أن "هجوماً غير عادي وكبيراً نفذه الجيش الإسرائيلي في وادي السلوقي جنوب لبنان".

وتابعت: "تعرضت عشرات الأهداف لهجوم متزامن من الطائرات الحربية وبطاريات المدفعية".

من جهتها نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن قائد قيادة المنطقة الشمالية أوري غوردين قوله لجنود الاحتياط: "نحن أكثر استعداداً من أي وقت مضى (لخوض أي حرب مع لبنان) حتى الليلة إذا اضطررنا لذلك، سنواصل تعزيز استعدادنا للمضي قدماً".

في المقابل قالت وكالة أنباء لبنان الرسمية، إن "طيران العدو الإسرائيلي استهدف بأكثر من 15 غارة أطراف بلدة حولا، ومناطق وادي السلوقي، ووادي الحجير، وطريق رب ثلاثين الطيبة".

وأضافت أن "بلدة كفركلا تعرضت لقصف بالقذائف الفسفورية والمدفعية، كما استهدفت مدفعية العدو بلدة ميس الجبل".

من جهته أعلن حزب الله في بيان مقتضب، أن عناصره "استهدفوا تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي شرق مستوطنة إيفن مناحم (قبالة بلدة عيتا الشعب اللبنانية) بالأسلحة الصاروخية" دون مزيد من التفاصيل.

تسلل قوات خاصة.. وحزب الله ينفي

في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمته كذلك أهدافاً لـ"حزب الله" في كفر كلا وعيتا الشعب جنوب لبنان الليلة الماضية.

وقال الجيش في بيان: "هاجمت طائرة لسلاح الجو الليلة الماضية منصة إطلاق قذائف مضادة للدروع لحزب الله في كفر كلا جنوب لبنان".

وأضاف: "كما هاجمت قوات خاصة للجيش الإسرائيلي خلال ساعات الليلة الماضية أهدافاً في منطقة عيتا الشعب لإزالة تهديد (لم توضحه)".

من جهة ثانية، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "متابعة للإنذار عن تسلل قطعة جوية معادية، فالحديث أن التشخيص كاذب".

ولاحقاً نفى "حزب الله" الادعاءات الإسرائيلية بمهاجمة أهداف في عيتا الشعب "لإزالة تهديد" على لسان مسؤولة العلاقات الإعلامية للجماعة رنا الساحلي.

ونفت الساحلي "الأخبار المتداولة عن ‏ قوات خاصة إسرائيلية تسلّلت إلى داخل الجنوب اللبناني وأزالت ألغاماً في قرية عيتا الشعب"، دون تقديم تفاصيل أخرى.

و"تضامناً مع قطاع غزة"، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان، قصفاً يومياً متقطعاً مع إسرائيل، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود، بينهم مدنيون وصحفيون.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين 24 ألفاً و100 شهيد و60 ألفاً و832 مصاباً، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.