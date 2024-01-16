سياسة
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الاتحاد الأوروبي يدرج رئيس حماس بغزة يحيى السنوار على لائحة الإرهاب
فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، وأدرجه على لائحة الإرهاب، مشيراً إلى أن القرار يأتي دعماً لإسرائيل على خلفية هجمات "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
الاتحاد الأوروبي يدرج رئيس حماس بغزة يحيى السنوار على لائحة الإرهاب
الاتحاد الأوروبي يدرج رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار على لائحة الإرهاب / صورة: AA  
16 يناير 2024

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، فرض عقوبات على رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، وإدراج اسمه على قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد، ليصبح ثالث قيادي بالحركة مدرجاً على اللائحة ذاتها.

كان الاتحاد الأوروبي أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي إدراج اثنين من قادة حماس هما "محمد ضيف ومروان عيسى"على "قائمة الإرهاب"، بحجة الهجوم الذي نفّذته الحركة في أكتوبر/تشرين الأول على البلدات الإسرائيلية الجنوبية.

وأفاد المجلس في بيان على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء: "قرر المجلس اليوم (الثلاثاء) إضافة فرد واحد إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب، وهو يحيى السنوار، الزعيم السياسي لحركة حماس".

وأضاف أن "القرار يأتي جزءاً من ردّ الاتحاد الأوروبي على التهديد الذي شكلته حماس وهجماتها الإرهابية الوحشية والعشوائية في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023"، واعتبر العقوبات "فعالة اعتباراً من اليوم".

وبعد إدراج اسمه في القائمة، يخضع السنوار إلى "تجميد أ مواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، وفق البيان، كما يحظر أيضاً على مشغلي الاتحاد الأوروبي، توفير الأموال والموارد الاقتصادية للسنوار.

وتعتبر إسرائيل أن السنوار هو العقل المدبر لهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي نفذتها كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، على مستوطنات بغلاف غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء، 24 ألفاً و285 شهيداً و61 ألفاً و154 مصاباً، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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