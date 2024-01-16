أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء مضي بلاده قدماً في مكافحة تنظيم PKK الإرهابي في سوريا والعراق.

جاء ذلك في خطاب عقب ترؤسّه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

ولفت الرئيس أردوغان إلى توقيف 465 شخصاً على ارتباط بالإرهاب منذ بداية العام الجاري على يد الشرطة والدرك.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى الهجوم الإرهابي الأخير على القوات التركية في شمالي العراق الذي أسفر عن استشهاد 9 جنود.

وقال: "لم نترك دماء شهدائنا تذهب سدى فقصفنا 114 هدفاً وحيّدنا 78 إرهابياً في عملياتنا الجوية بسوريا والعراق في الأيام الخمسة الماضية".

كما أشار إلى أن جهاز الاستخبارات التركي دمّر 60 منشأة عائدة للتنظيم الإرهابي (PKK) منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن "استراتيجية تركيا الحازمة للقضاء على الإرهاب في مصدره أزعجت من يخططون لترسيخه في منطقتنا".

وأضاف: "يتمتع وجودنا العسكري خارج حدودنا بأهمية حيوية لأمن وطننا وسلامة مواطنينا، ولا يمكن التراجع عن ذلك".

وتابع: "عملياتنا خارج الحدود أحبطت أيضاً مؤامرات تهدف لجر تركيا إلى اضطرابات داخلية من خلال موجة من الهجرة غير النظامية".

وأشار الرئيس أردوغان إلى زيادة وتيرة تقديم المساعدات لتنظيم PKK الإرهابي من السلاح والذخيرة والرعاية.

وأضاف: "سنتخذ بالتأكيد خطوات جديدة في هذا الاتجاه (مكافحة الإرهاب) خلال الأشهر المقبلة"

ومضى قائلاً: "طالما ظلت خطط الإمبرياليين لإقامة إرهابستان (كيان إرهابي) في العراق وسوريا مطروحة على الطاولة، فلن يشعر أحد منا بالأمان".

وأردف: "طالما أنّ الوعود التي قُطعت لنا لا تنفذ فلا يحق لأحد الاعتراض على تدابير تركيا من أجل أمنها".

كما لفت الرئيس أردوغان إلى أن العمليات الخارجية لتركيا "أفشلت مخططات الساعين لتغيير الخرائط في المنطقة".

وقال: "لن نتوقف حتى نُدمر كل أوكار الإرهابيين التي أقيمت بنيات خبيثة في سوريا، من تل رفعت إلى عين العرب، ومن الحسكة إلى منبج".

وزاد :"ستتواصل عملياتنا في المنطقة حتى تأمين كل شبر من جبال شمال العراق التي تعد مصدر الأعمال الإرهابية".

وأكد أردوغان أن استراتيجية بلاده هو "القضاء على الإرهاب من منابعه، وهذا سبّب انزعاجاً لأولئك الذين سعوا لإقامة محور إرهابي في منطقتنا".

وقال: "أفشلنا مخططات لتحويل بلادنا إلى ممر إرهابي:، وتابع: "أصدرنا تعليماتنا للقوات الأمنية بالقضاء على الإرهابيين أينما كانوا".

وشدّد الرئيس التركي على رهن تركيا لملفات تفرض عليها من الخارج، وأضاف: "شعبنا لا يكتفي بالبصق على وجوه الإرهابيين بل سيُحطّم رؤوسهم".

و(PKK) تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان شمالي العراق.