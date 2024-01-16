سياسة
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"إصابة مباشرة".. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة متجهة إلى مواني إسرائيلية
قال المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية، يحيى سريع، إن الجماعة استهدفت سفينة متجهة إلى مواني "فلسطين المحتلة" بعدد من الصواريخ البحرية، مؤكداً إصابتها إصابة مباشرة.
"إصابة مباشرة".. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة متجهة إلى مواني إسرائيلية
سفينة الشحن غالاكسي ليدر ترافقها قوارب الحوثيين بالبحر الأحمر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. / صورة: Reuters
16 يناير 2024

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، استهداف سفينة كانت متجهة إلى مواني فلسطين المحتلة، بعدد من الصواريخ البحرية، وإصابتها بشكل "مباشر".

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري للجماعة اليمنية، يحيى سريع.

وقال سريع: "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان والحصار في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية بالقوات المسلحة (التابعة لجماعة الحوثي)، عملية استهداف لسفينة زوغرافيا، كانت متجهة إلى مواني فلسطين المحتلة".

وكشف أن "الاستهداف جرى بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة".

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيَّرات سفنَ شحنٍ في البحر الأحمر تملكها أو تُشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، ويمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتسهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، حسب وزارة ماليتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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