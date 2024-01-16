سياسة
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تشمل عدة قطاعات.. تبون يصدّق على 4 مذكرات تفاهم مع تركيا
صدّق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على 4 مذكرات تفاهم وبروتوكول تعاون مع تركيا تشمل قطاعات التعدين والإعلام والتعليم والتدريب والصيد البحري، إذ كانت الاتفاقيات قد وقعت خلال زيارة سابقة لتبون إلى أنقرة في مايو/أيار 2022.
تشمل عدة قطاعات.. تبون يصدّق على 4 مذكرات تفاهم مع تركيا
جرى توقيع الاتفاقيات خلال زيارة سابقة لتبون إلى أنقرة في مايو/أيار  2022 / صورة: AA
16 يناير 2024

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مراسيم تصديق على 4 مذكرات تفاهم وبروتوكول تعاون مع تركيا تشمل عدة قطاعات.

جاء ذلك في مراسيم نشرت، الثلاثاء، في العدد الأخير من الجريدة الجزائرية الرسمية، تخصّ مذكرات تفاهم وبروتوكول تعاون، وقعت خلال زيارة سابقة لتبون إلى أنقرة في مايو/أيار 2022، وجرى خلالها عقد أول دورة لمجلس التعاون المشترك بين البلدين.

وشملت المراسيم الرئاسية الجزائرية التصديق على بروتوكول تعاون في مجالات الإعلام والاتصال بين الجزائر وتركيا يتضمن تبادل دورات تدريب للصحفيين الشباب وطواقم وسائل الإعلام.

كما صدر مرسوم بالتصديق على مذكرة تفاهم في مجال المناجم يتضمن مساهمة الجانب التركي في إعداد جرد للموارد الطبيعية للجزائر، وإعداد تقارير عن الموارد والاحتياطات، وفقاً للمعايير الدولية.

إضافة إلى مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال التربية والتعليم، تتضمن تبادل التجارب في مجال التكنولوجيات الجديدة المطبقة في التربية، والتعاون في مجال إنتاج الوسائل التعليمية، وتشجيع تطوير المشاريع التربوية المبتكرة للمعلمين والمسؤولين التربويين.

كما صدّق الرئيس الجزائري على مذكرة تفاهم مع تركيا في مجال التدريب المهني، تتضمن إبرام اتفاقيات توءمة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتدريب المهني في البلدين.

وجرى التصديق أيضاً على مذكرة تفاهم رابعة تخصّ الصيد البحري، تتضمن اتخاذ مواقف موحّدة بشأن المسائل المتعلقة بالصيد البحري والاستزراع المائي في إطار المنظمات الدولية.

وأجرى تبون أول زيارة رئاسية إلى تركيا في 15 و17 مايو/أيار 2022، وعُقدت خلالها أول دورة لمجلس التعاون المشترك بين البلدين الذي تُوّج بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل عدة قطاعات، وأعاد الرئيس الجزائري زيارة تركيا في 21 و22 يوليو/تموز 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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