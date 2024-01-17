أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، سحب الفرقة 36 من قطاع غزة، فيما تواصل ثلاث فِرَق القتال إلى جانب القوات الخاصة، وهي المسؤولة عن ساحل شمال غزة. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان: "إن الجيش أعلن سحب الفرقة 36 من قطاع غزة، وستواصل 3 فِرَق القتال".

وتضم هذه الفرقة ألوية النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كلواء غولاني واللواء 188 واللواء السابع من سلاح المدرعات والمدفعية والهندسة. ونشر موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي بأن "لواء غولاني لم يعد موجوداً في غزة" بعد سحب الفرقة، والذي يعتبر "جزءاً من التخفيض الأكبر لقوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية التوغل البري".

وألقى هذا القرار العسكري ردود فعل متضاربة داخل الساحة السياسية الإسرائيلية، فيما طُرح عدد من الأسئلة حول الأسباب الكامنة خلفه، بخاصة فيما إذا كان تكتيكاً عسكرياً جديداً أم اعترافاً ضمنياً بالهزيمة أمام صمود المقاومة الفلسطينية على الأرض.

نقاش محتدم وانتقادات

وعلّل جيش الاحتلال إقدامه على سحب الفرقة 36، من أجل الحفاظ على قدراته القتالية وإعادة ضبط الاستجابة العسكرية حسب تقييم المتغيرات على الأرض. ونقل موقع "واينت" عن الجيش الإسرائيلي بأنه: "يُجري تقييماً مستمراً للوضع خلال الحرب، والغرض منه هو التخطيط لنشر القوات وفقاً لتقييم الوضع، مع الحفاظ على المرونة العملياتية وكفاءة القوات".

ويأتي هذا القرار تزامناً مع احتدام النقاش داخل حكومة الحرب الإسرائيلية، حول الخطة السياسية لما بعد الحرب. وفي حديثه للقناة 13 العبرية، انتقد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي، بشدة ما وصفه بـ"تردد القيادة السياسية" في صياغة استراتيجية سياسية لما بعد الحرب ما يؤثر سلباً على "الإنجازات العسكرية".

وقال هاليفي: "نحن نواجه تآكلاً للإنجازات التي حققناها حتى الآن في الحرب، لعدم بناء استراتيجية لليوم التالي (...) ومن الممكن أن نضطر إلى أن ننشط مجدداً في المناطق التي أنهينا فيها الحرب".

بالمقابل، انتقدت الحكومة قرار الجيش بسحب الفرقة 36 من غزة. وكشف موقع "والا" الإسرائيلي، أن عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، جدعون ساعر، طالب مجلس الوزراء ببحث استمرار الحرب في غزة وطريقة إدارتها، منتقداً تقليص كثافة نشاط جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع غزة.

وقال ساعر "إن تقليص حجم القوات هناك (في غزة) في الوضع الحالي أمر خاطئ (...) على مجلس الوزراء أن يتخذ قراراً بشأن زيادة الضغط العسكري على حماس فوراً، لأن التغييرات في طبيعة الحملة يجب أن تكون بناء على دراسة مدى التقدم في تحقيق الأهداف وليس وفق جداول زمنية".

وفي السياق ذاته، وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، انتقادات حادة لقرار سحب الجيش من شمال قطاع غزة. وقال بن غفير: "إن قرار سحب الجيش الإسرائيلي من مراكز حماس في قطاع غزة هو خطأ فادح وخطير سيكلف أرواحاً بشرية (...) إن احتلال القطاع ضروري لتحقيق الأهداف القتالية".

تكتيك عسكري أم خسارة ميدانية؟

يتساءل مراقبون عدة عن الأسباب الكامنة وراء سحب جيش الاحتلال الفرقة 36 من قطاع غزة. وبرّر الجانب الإسرائيلي هذا القرار، بخطته العسكرية التي قسّمت الحرب إلى ثلاث مراحل، وأنه وصولاً إلى المرحلة الثالثة سيخفف إمكانياته القتالية على الأرض ويعوضهاا بالقصف الدقيق للأهداف.

وأكدت صحيفة "واينت" هذا التصريح، بقولها إن سحب الفرقة المذكورة "في الواقع خطوة ترمز أكثر من أي شيء آخر إلى الانتقال إلى المرحلة التالية في القتال". وفي مطلع شهر يناير/كانون الثاني الجاري، كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قد أعلن عن عزمه الاستجابة إلى توصيات الجيش بتقليل عدد القوات على الأرض، والانتقال إلى المرحلة القادمة من الحرب.

بالمقابل، أشار عدد من المصادر الإعلامية الأخرى إلى أن المقاومة الفلسطينية فرضت على إسرائيل سحب الفرقة 36. وتحدثت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مخاوف من اندلاع أعمال قتالية في الضفة الغربية، ما دفع الجيش إلى نقل وحدة "دوفدوفان" للقوات الخاصة من غزة إلى الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي، قوله "إن الضفة الغربية على شفا الانفجار الداخلي". وأضافت أن "الجيش يرى بأن خروج وحدة دوفديفان من غزة هو خسارة لقوة كبيرة جداً في القتال هناك، لكنه يعتبر ذلك ضرورياً في ضوء الوضع في الضفة الغربية".

في السياق ذاته، كان جيش الاحتلال، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قد أعلن سحب لواء غولاني، بعد تلقيه خسائر ثقيلة. وأكد خبير عسكري وقتها أن سحب لواء "غولاني" يثبت صحة ما تعلنه كتائب عز الدين القسام من تدمير عدد كبير من آليات جيش الاحتلال، وأن "خروج غولاني من العمل يعدّ مؤشراً على طبيعة المعركة، ونجاعة قوات القسام والمقاومة في إدارة معركتها بعد مرور 53 يوماً على المعركة البرية".

وفي ظل هذه الوقائع، وحسب الأستاذ الفخري لدراسات السلام في جامعة برادفورد، بول روجرز، فإن "إسرائيل تخسر الحرب ونتنياهو يرفض الاعتراف بالأمر". وأوضح روجرز أن العنف المفرط الذي استخدمته إسرائيل ضد المدنيين، وفشلها في الإتيان بدلائل توضح الأهداف العسكرية من هذا العنف، غيّرا صورة إسرائيل في العالم.

وأشار الخبير البريطاني، في مقاله على الغارديان إلى أن الخسائر التي تلقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي على يد المقاومة تقوض مساعي الحكومة الإسرائيلية في إقناع شعبها وحلفائها بتحقيق مكاسب من هذه الحرب. كما أن قادة إسرائيل "سوف يدركون الآن أنه على الرغم من كل خطابات نتنياهو، فإن حماس، أو على الأقل أفكار حماس، لا يمكن هزيمتها بالقوة العسكرية".