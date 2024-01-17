سياسة
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لقمعها الصوت الفلسطيني.. مثقفون من حول العالم يدعون لمقاطعة ألمانيا
دعا مثقفون من حول العالم إلى مقاطعة ألمانيا، بسبب العنصرية التي أظهرتها تجاه الفلسطينيين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
لقمعها الصوت الفلسطيني.. مثقفون من حول العالم يدعون لمقاطعة ألمانيا
مظاهرة في برلين دعماً لفلسطين / صورة: AA
17 يناير 2024

وقّع مئات المثقفين والفنانين من حول العالم، عريضة تدعو لمقاطعة المؤسّسات الثقافية الألمانية بتهمة قمعها صوت الفلسطينيين في سياق الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأكّد منظّمو حملة "قاطعوا ألمانيا" أنّ عريضتهم جمعت أكثر من 1000 توقيع.

وتعرّف الحملة نفسها على موقعها الإلكتروني بأنّها "مقاطِعة للعنصرية المناهضة للفلسطينيين وللرقابة بأشكالها الرسمية الأكثر تقدّماً".

وتقول الحملة إنّه "في الوقت الذي يجري فيه القضاء على غزة، تقع على عاتق الفنّانين والعاملين في مجال الثقافة مسؤولية النضال من أجل التضامن الدولي والحقّ في التحدّث علناً ضدّ المذبحة المستمرة".

ومن بين الموقّعين على العريضة، الكاتبة الفرنسية الفائزة بجائزة نوبل للآداب آني إيرنو، ولانا باستاسيتش، الروائية البوسنية والصربية الحائزة على عديد من الجوائز.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أظهرت ألمانيا دعماً غير متناهٍ لإسرائيل، إذ قمعت المظاهرات المندِّدة بالحرب والداعمة للفلسطينيين، وألغت كثيراً من الفعاليات الثقافية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشُنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلَّفت حتى الثلاثاء، 24 ألفاً و285 شهيداً، و61 ألفاً و154 مصاباً، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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