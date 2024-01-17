سياسة
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هجوم أربيل.. العراق يقدّم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة
تقدّمت وزارة الخارجية العراقية بشكوى ضد إيران لدى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تتعلق بالهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل.
هجوم أربيل.. العراق يقدّم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة
أنقاض مبنى شمال العراق تعرض لهجوم صاروخي إيراني / صورة: AFP
17 يناير 2024

أعلنت وزارة الخارجية العراقية الثلاثاء، تقديم شكوى ضدّ إيران لدى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، على خلفية هجماتها الصاروخية التي استهدفت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان شماليّ البلاد.

وقالت الوزارة إن "العراق تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة"، حسب وكالة الأنباء العراقية.

وأضافت أنها "رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك".

وأشارت أنها أكدت في الرسالتين أن "هذا العدوان يُعَدّ انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي".

ومساء الاثنين أعلن الحرس الثوري الإيراني شنّ هجمات صاروخية في مدينة أربيل شمال العراق استهدفت ما قال إنه "مقر رئيسي لجهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)".

وفجر الثلاثاء أعلن مجلس أمن شمال العراق في بيان، أن الحرس الثوري الإيراني "شنّ هجوماً بصواريخ بالستية على عدة مناطق في أربيل مساء الاثنين، مما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين".

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الثلاثاء، إن القصف الإيراني في مدينة أربيل الاثنين يمثّل "عملاً عدوانياً" و"تطوراً خطيراً يقوّض العلاق القوية" بين بغداد وطهران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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