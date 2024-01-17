أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده ستواصل التعاون مع اليابان بشأن غزة على المستويين الثنائي والدولي بما في ذلك الأمم المتحدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الثلاثاء مع نظيرته اليابانية كاميكاوا يوكو، التي تجري زيارة رسمية لأنقرة.

وقال فيدان: "في هذا الخصوص (غزة) سنواصل تعاوننا في المنصات الثنائية والمتعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة".

كما أعلن مواصلة التعاون مع اليابان في مجال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وشدّد فيدان على ضرورة إنهاء "المذبحة" في غزة والحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، وعدم السماح بإراقة مزيد من دماء الأبرياء.

وتابع: "نعتقد أن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين، واتفقنا على أن الحل لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء 24 ألفا و285 شهيداً و61 ألفا و154 مصاباً، وتسببت في نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص)، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​​​​​​​​

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو أن العلاقات التركية-اليابانية تعود إلى ماضٍ طويل، حتى كارثة الفرقاطة التركية أرطغرل عام 1890، وقالت: "لقد أنشأنا علاقات بيننا، ويساعد بعضنا بعضاً في المواقف الصعبة".

وغرقت الفرقاطة "أرطغرل" في 16 سبتمبر/أيلول 1890 في أثناء عودتها من رحلة قدّم خلالها طاقمها رسالة وهدايا من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني (1842-1918) لإمبراطور اليابان، ردّاً على زيارة أجراها الأمير أكيهوتو كوماتسو، ابن أخي الإمبراطور، للسلطان.

وأشارت كاميكاوا إلى أن عام 2024 هو الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين تركيا واليابان.

وأردفت: "اتفقنا مع وزير الخارجية السيد فيدان على مواصلة تطوير العلاقات مع تركيا التي تعد شريكاً استراتيجياً".

وأكدت كاميكاوا أن مستقبل العلاقة بين اليابان وتركيا "مشرق"، مضيفة: "نحن في اليابان تعززت رغبتنا في تعميق التعاون مع تركيا على نطاق أوسع".