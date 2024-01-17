اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مدناً وبلدات بالضفة الغربية المحتلة ونفَّذ عمليات مداهمات وقصفاً مباشراً لسيارة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وأعلنت مصادر طبية أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تعاملت مع عدة إصابات في مناطق متفرقة، فجر الأربعاء، جراء عمليات اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدناً وبلدات في الضفة.

شهداء في قصف بنابلس

ونفَّذ جيش الاحتلال عملية عسكرية في مخيم بلاطة، شرقي نابلس، قصف خلالها بطائرة مُسيّرة مركبةً فلسطينية، ما أسفر عن وقوع 3 شهداء وعدد من الجرحى بالموازاة مع اقتحامات أخرى في الضفة الغربية المحتلة.

استُشهد 3 شبان فلسطينيين وأُصيب آخرون، فجر الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة قرب مخيم بلاطة للاجئين، شرقي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مصادر أمنية قولها إن "طائرة مُسيّرة قصفت مركبة قرب مفرق بردى بمحاذاة مخيم بلاطة، الأمر الذي أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها".

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال حاصرت المركبة المستهدفة بالجيبات العسكرية ومنعت طواقم الإسعاف من الاقتراب منها، وأطلقت النار على طواقم الهلال الأحمر في المكان.

وقال مراسل TRT عربي إن مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس استقبل جثماناً متفحماً لشهيد مجهول الهوية، فيما أكدت مصادر طبية استشهاد 3 فلسطينيين.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف باغتيال 3 شبان فلسطينيين في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك، إذ "أعلن استهداف السيارة بصاروخ موجَّه من طائرة مُسيّرة في شارع القدس بالقرب من مخيم بلاطة".

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إنها تمكنت من "الوصول إلى السيارة المستهدفة بالقصف، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وجرى انتشال جثمان من تحت الركام الذي وضعته قوات الاحتلال مكان المركبة المستهدفة التي جرى الاستيلاء عليها".

وتابعت الوكالة الرسمية أن الجيش احتجز جثمانَي الشابين الآخرين قبل انسحابه.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم، فجر الأربعاء، مخيم بلاطة، بعدد كبير من الآليات العسكرية وجرافة، وداهم عدداً من المنازل، وشرع في تدمير شوارع وممتلكات في المخيم ومحطيه.

وبيَّن الشهود أن مواجهاتٍ اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال استخدم الأخير خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

اقتحامات واعتقالات

وفي عمليات عسكرية متصاعدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نفَّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام طالت مدناً وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، فجر الأربعاء.

ونفَّذ الاحتلال اقتحامات في مدينتَي رام الله والبيرة (وسط)، وقلقيلية (شمال)، وبلدة عزون (شرق المدينة)، ومدينة طولكرم ومخيمها (شمال)، ومخيم عين السلطان قرب أريحا (شرق)، وبلدات بمحافظات الخليل (جنوب)، وعدد من مخيمات وبلدات محافظة نابلس (شمال).

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها "تعاملت مع 5 إصابات في مناطق متفرقة، فجر الأربعاء، جراء عمليات اقتحام الجيش الإسرائيلي مدناً وبلدات بالضفة".

وفي مدينة طولكرم ومخيمها، شنّ جيش الاحتلال عمليات مداهمة لعدد من المنازل، وفصل المخيم عن محيطه، فيما تمركزت آليات عسكرية على مداخل عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في المدينة، وعمل على تفتيش سيارات الإسعاف.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تتعامل مع 4 شهداء من داخل مخيم طولكرم جراء قصف إسرائيلي.

وحاصرت قوات الاحتلال مخيم طولكرم من مداخله كافة عبر نشر آلياتها في الشوارع والأحياء المؤدية إليه "ونشرت قناصتها في البنايات العالية على مدخل المخيم والمحاذية والمحيطة به"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوقفت قوات الاحتلال مركبة على شارع نابلس بمدينة طولكرم، حيث "احتجزت ركابها وأخضعتهم للاستجواب، قبل أن تعتقلهم"، وفق "وفا".

وأوردت الوكالة أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضاً "الأسير المحرَّر محمد عصام قفيني، بعد مداهمة منزله عند مدخل ضاحية ذنابة، شرق طولكرم، وتخريب محتوياته، والأسير المحرر نمر مفيد المسكاوي من منزله في عزبة الطياح، شرق المدينة، ومحمد رائد عبده من منزله في الحي الجنوبي من المدينة".

وفي مدينة قلقيلية، اندلعت اشتباكات ومواجهات مع فلسطينيين استخدمت قوات الاحتلال فيها الرصاص الحي خلال عملية استمرت عدة ساعات، وفق شهود عيان أكدوا اعتقال عدد من الفلسطينيين خلال العملية.

وفي بلدة عزون، شرقي قلقيلية، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلية بعد عملية عسكرية اقتحمت خلالها منازل ومحالاً تجارية.

واقتحمت آليات عسكرية عدة أحياء في رام الله، واعتقلت سيدة، وفتشت عدداً من المنازل.

كما نفَّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات أخرى بالضفة الغربية المحتلة أبرزها مخيم عين السلطان قرب أريحا، وبلدتا دورا وبني نعيم في محافظة الخليل (جنوب).

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية مُخلّفاً 355 شهيداً ونحو 4 آلاف و200 جريح، حتى الثلاثاء، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ التاريخ ذاته، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت، حتى الثلاثاء، 24 ألفاً و285 شهيداً و61 ألفاً و154 مصاباً، وتسببت بنزوح أكثر من 85% من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.