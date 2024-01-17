تعتزم واشنطن إدراج جماعة الحوثي اليمنية في قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية مجدداً بسبب هجماتها الأخيرة في البحر الأحمر.

وقالت وكالة أسوشيتد برس، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم، إنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس جو بايدن رسمياً قرارها بشأن الحوثيين خلال وقت قصير.

يُذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن في وقت سابق رفع جماعة الحوثي من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية اعتباراً من 16 فبراير/شباط 2021.

وذكر بلينكن أن القرار المعنيّ اتُّخذ بسبب التدهور الكبير في الوضع الإنساني في اليمن.

وسبق أن جرى إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية خلال الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

والجمعة، أعلن البيت الأبيض، في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "ردّاً على هجمات الحوثيين (...) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، نفّذت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

و"تضامناً مع قطاع غزة"، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لحرب إسرائيلية مدمِّرة بدعمٍ أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيِّرات سُفنَ شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تُشغّلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.