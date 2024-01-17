سياسة
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"الشيوخ" الأمريكي يرفض ربط المساعدات لإسرائيل بعدم انتهاك حقوق الإنسان
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون قدّمه السيناتور المستقل بيرني ساندرز، يربط تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل بشرط عدم ارتكابها "انتهاكات لحقوق الإنسان"، ما كان سيفتح الباب أمام وقف هذه المساعدات.
"الشيوخ" الأمريكي يرفض ربط المساعدات لإسرائيل بعدم انتهاك حقوق الإنسان
"الشيوخ" الأمريكي يرفض ربط مساعدات إسرائيل بعدم انتهاك حقوق الإنسان / صورة: Reuters
17 يناير 2024

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون طرحه السيناتور المستقل بيرني ساندرز، يربط تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل بشرط عدم ارتكابها "انتهاكات لحقوق الإنسان".

وقدم ساندرز، السيناتور عن ولاية فيرمونت، ذو الميول الديمقراطية والمعروف بحساسيته تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية، مشروع قانون يفتح الباب أمام وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.

ويربط مشروع القانون، الذي رفضه 72 عضواً في مجلس الشيوخ المؤلَّف من 100 مقعد، تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بشرط أن لا ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ومن شأن المشروع، تفعيل مادة من قانون المساعدات الخارجية المعمول به في الولايات المتحدة، ويطلب من وزارة الخارجية أن تقدم تقارير منتظمة إلى الكونغرس بـ"ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة من عدمه".

وإذا لم تتمكن وزارة الخارجية من إعداد التقرير اللازم حول الموضوع وتقديمه للكونغرس خلال 30 يوماً، فقد أصبح من الممكن تجميد المساعدات العسكرية لإسرائيل، في نص القانون المرفوض.

وحتى في حال تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، فإنه يحتاج إلى المصادقة عليه في مجلس النواب وتوقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل أن يصبح قانوناً.

ورغم تأكيد خبراء أن احتمال تحول مشروع القانون إلى قانون ضعيف للغاية، فإن مبادرة ساندرز مهمة من حيث إنها تعكس رد فعل الديمقراطيين على سياسة الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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