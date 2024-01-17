سياسة
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تركيا.. تدمير 18 مخبأ لتنظيم PKK الإرهابي بعمليات متزامنة في 7 ولايات
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا تدمير 18 مخبأ لتنظيم PKK الإرهابي في 7 ولايات، في عمليات متزامنة لقوات الأمن بالتعاون مع قيادة قوات الدرك (الجندرما)، وهي العملية التي أطلق عليها "الأبطال 44".
تركيا.. تدمير 18 مخبأ لتنظيم PKK الإرهابي بعمليات متزامنة في 7 ولايات
تدمير 18 مخبأ لتنظيم PKK الإرهابي بعمليات أمنية متزامنة في 7 ولايات تركية / صورة: AA
17 يناير 2024

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا الأربعاء، تدمير 18 مخبأ لتنظيم PKK الإرهابي في عمليات أمنية بالتزامن في 7 ولايات.

وقال يرلي كايا في تدوينة له عبر منصة إكس، إن قوات الأمن بالتعاون مع قيادة قوات الدرك (الجندرما)، أطلقت عملية "الأبطال 44" بالتزامن في 7 ولايات أبرزها هطاي وبينغول وسيرت وشرناق وديار بكر.

وأوضح الوزير أن العمليات الأمنية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

كما دُمّرت 18 مخبأ للتنظيم الإرهابي، إلى جانب ضبط مستلزمات ومعدات مستخدمة في المتفجرات والهجمات الإرهابية.

وشدّد وزير الداخلية التركي على أن عمليات مكافحة الإرهاب ستستمرّ ليل نهار في كل المواسم بلا توقف.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا ردّاً على هجمات يشنّها ضدّ مواطنيها وقواتها.

والتنظيم المصنَّف على قوائم الإرهاب في كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يُعَدّ مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص في تركيا، بينهم أطفال ونساء ورضّع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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