استُشهد عشرات الفلسطينيين وأُصيب آخرون، الأربعاء، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وُصِفت بأنها الأعنف منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 24448 شهيداً و61504 مصابين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت في بيان مقتضب أن "الاحتلال ارتكب 16 مجزرة بحق عائلات في القطاع راح ضحيتها 163 شهيداً و350 مصاباً خلال 24 ساعة".

وكشفت الوزارة عن أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وطواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول اليهم".

استهداف مربعات سكنية

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 21 فلسطينياً في القصف الإسرائيلي العنيف على مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، خلال الساعات الماضية.

وانتشلت الطواقم الطبية 7 شهداء بعد انسحاب آليات الاحتلال من محيط مستشفى ناصر في خان يونس، وأشارت مصادر محلية إلى أن طيران الاحتلال المروحي أطلق النار على المنطقة وسط قصف مدفعي عنيف في الأحياء القريبة من مجمع ناصر الطبي.

واستُشهد 13 فلسطينياً على الأقل في قصف مدفعية الجيش الإسرائيلي للمربعات السكنية والمناطق المأهولة خصوصاً في حي المنارة وبطن السمين وفي محيط مراكز الإيواء وسط خان يونس وجنوبها، ودمرت قوات الاحتلال مقبرة في الحي النمساوي، وسرقت عدداً من الجثث، وفق مصادر طبية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 4 مدنيين "جراء قصف الجيش الإسرائيلي منزلاً يعود لعائلة النمروطي، كما استُشهد ثلاثة آخرون في قصف استهدف منزلاً لعائلة صافي، إضافةً إلى إصابة مدنيين آخرين في قصف لمنازل تعود لعائلتَي حمدان ومحيسن".

وفي مدينة غزة، تمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف من انتشال 25 شهيداً وعشرات المصابين إثر قصف الطائرات الإسرائيلية منازل في حي الدرج.

وأفاد شهود عيان بأن المقاتلات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات ضمن الأعنف منذ بداية الحرب استهدفت مجمع أنصار والميناء وأحياء تل الهوى والرمال والشجاعية والتفاح والكرامة ومنازل وأراضي فارغة.

وذكر الشهود أن الغارات أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين.

كما قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية مناطق الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية بعشرات القذائف، فيما سُمعت أصوات إطلاق نار كثيف في تلك المناطق.

وفي رفح، جنوبي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد طفلتين وإصابة العشرات إصابات حرجة في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلاً، وأضافت المصادر أنه من المتوقع ارتفاع عدد الشهداء جراء تلك الغارة.

استشهاد أكثر من 4 آلاف طالب

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن 4368 طالباً استُشهدوا، وأن 8101 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في غزة بلغ أكثر من 4327، والمصابين 7819، فيما استُشهد في الضفة 41 طالباً وأُصيب 282 آخرون، إضافةً إلى اعتقال 85.

وأشارت إلى أن 231 معلماً وإدارياً استُشهدوا وأُصيب 756 بجروح في القطاع، أما في الضفة فقد أُصيب 5 بجروح واعتُقل أكثر من 71 شخصاً.

وتعرضت 281 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) للقصف والتخريب في غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بـ83 مدرسة، وتدمير 7 مدارس بشكل كامل، فيما تعرضت 42 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، وفقاً لإحصاءات الوزارة.

استمرار انقطاع الاتصالات

ويتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، بسبب استمرار القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي.

وهذه هي المرة الثامنة التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وألحق العدوان الإسرائيلي أضراراً طالت الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل في البنية التحتية، إلى جانب نقص الوقود بسبب الحصار.

وأدى هذا الدمار إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

في السياق ذاته، كشف تراجع الآليات العسكرية الإسرائيلية من محيط مجمع "ناصر" الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، عن تدمير الجيش لمقبرة بالمدينة ونبش عدد من القبور فيها. وأفاد مراسل الأناضول، بأن الدبابات والجرافات العسكرية الإسرائيلية تراجعت مئات الأمتار من المناطق المحيطة بمجمع "ناصر" الطبي، صباح الأربعاء، مخلفة دماراً هائلاً في مناطق توغلها.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المدمِّرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وتسببت بنزوح أكثر من 85% من سكان القطاع خلال 3 أشهر، وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص، وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.