أعلنت هيئة البث العبرية، الأربعاء، مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في معارك شمالي قطاع غزة.

وقالت الهيئة الرسمية عبر موقعها الإلكتروني: "سُمح بنشر اسمَي محاربَي احتياط من جيش الدفاع سقطا شمالي قطاع غزة".

وأوضحت أن "الجنديين هما: مساعد أول زخاريا بيساح هابر (32) من أورشليم القدس، ومساعد متقدم يائير كاتس (34) من حولون".

وأضافت: "كما أُصيب جندي في شمال القطاع ومضمد عسكري، بجروح في منطقة الغلاف (بغزة)، وتوصف حالتهما بالخطيرة".

كان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أمس (الثلاثاء)، ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 524، من بينهم 190 منذ بداية العملية البرية في 27 من الشهر ذاته.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت حماس هجوماً على مستوطنات محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأُصيب نحو 5431، وأُسر 239 على الأقل، بادلت الحركة عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام.

ومنذ ذلك الحين، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء، 24 ألفاً و448 شهيداً و61 ألفاً و504 مصابين، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.