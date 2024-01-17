سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل تعلن مقتل جنديين بغزة ما يرفع الحصيلة إلى 190 منذ بدء التوغل البري
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين، خلال المعارك شمالي قطاع غزة.
إسرائيل تعلن مقتل جنديين بغزة ما يرفع الحصيلة إلى 190 منذ بدء التوغل البري
قوات إسرائيلية منسحبة من قطاع غزة / صورة: AFP
17 يناير 2024

أعلنت هيئة البث العبرية، الأربعاء، مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في معارك شمالي قطاع غزة.

وقالت الهيئة الرسمية عبر موقعها الإلكتروني: "سُمح بنشر اسمَي محاربَي احتياط من جيش الدفاع سقطا شمالي قطاع غزة".

وأوضحت أن "الجنديين هما: مساعد أول زخاريا بيساح هابر (32) من أورشليم القدس، ومساعد متقدم يائير كاتس (34) من حولون".

وأضافت: "كما أُصيب جندي في شمال القطاع ومضمد عسكري، بجروح في منطقة الغلاف (بغزة)، وتوصف حالتهما بالخطيرة".

كان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أمس (الثلاثاء)، ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 524، من بينهم 190 منذ بداية العملية البرية في 27 من الشهر ذاته.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت حماس هجوماً على مستوطنات محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأُصيب نحو 5431، وأُسر 239 على الأقل، بادلت الحركة عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام.

ومنذ ذلك الحين، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء، 24 ألفاً و448 شهيداً و61 ألفاً و504 مصابين، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us