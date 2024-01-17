سياسة
2 دقيقة قراءة
بنزيما يقاضي وزير الداخلية الفرنسي بتهمة التشهير لتضامنه مع غزة
رفع لاعب كرة القدم كريم بنزيما دعوى ضد وزير الداخلية الفرنسي، بتهمة التشهير والاعتداء على اعتباره، بعد زعمه أن لديه ارتباطاً بجماعة "الإخوان المسلمين"، على خلفية دعمه غزة ضد العدوان الإسرائيلي.
بنزيما يقاضي وزير الداخلية الفرنسي بتهمة التشهير لتضامنه مع غزة
بنزيما يقاضي وزير الداخلية الفرنسي بتهمة التشهير لتضامنه مع غزة / Others
17 يناير 2024

قدم نجم كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما شكوى أمام محكمة العدل الجمهورية (CJR)، ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بتهمة "التشهير".

ومحكمة العدل الجمهورية هي الجهاز الوحيد المخوَّل إليه محاكمة أعضاء الحكومة الحاليين.

كان دارمانان اتهم بنزيمة بارتباطه بتنظيم "الإخوان المسلمين"، في أعقاب نشر الأخير في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي رسالة على منصة إكس، دعماً لسكان غزة الذين وقعوا ضحايا "القصف الظالم" الذي نفذته إسرائيل.

وزعم الوزير الفرنسي أن "كريم بنزيمة لديه علاقة سيئة السمعة، كما نعلم جميعاً، مع جماعة الإخوان المسلمين" مما أثار موجة من السخط في الرأي العامّ.

ووفقاً لشكوى كريم بنزيمة، فإن هذه الاتهامات "غير دقيقة"، و"كاذبة على الأرجح، لكنها على أي حال مقصودة" و"تعتدي" على شرفه واعتباره.

وأكّد بنزيمة، الذي يلعب اليوم في نادي الاتحاد السعودي، أنه "لم تكن له أدنى صلة بتنظيم الإخوان المسلمين ولا علم بأي شخص يدّعي ذلك".

بدوره قال محاميه إن بنزيمة ضحية "استغلال سياسي". وأدان "حيلة التواصل الكاذبة" التي نفّذها الوزير الفرنسي لـ"زرع الانقسام في فرنسا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us