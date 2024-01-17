قدم نجم كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما شكوى أمام محكمة العدل الجمهورية (CJR)، ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بتهمة "التشهير".

ومحكمة العدل الجمهورية هي الجهاز الوحيد المخوَّل إليه محاكمة أعضاء الحكومة الحاليين.

كان دارمانان اتهم بنزيمة بارتباطه بتنظيم "الإخوان المسلمين"، في أعقاب نشر الأخير في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي رسالة على منصة إكس، دعماً لسكان غزة الذين وقعوا ضحايا "القصف الظالم" الذي نفذته إسرائيل.

وزعم الوزير الفرنسي أن "كريم بنزيمة لديه علاقة سيئة السمعة، كما نعلم جميعاً، مع جماعة الإخوان المسلمين" مما أثار موجة من السخط في الرأي العامّ.

ووفقاً لشكوى كريم بنزيمة، فإن هذه الاتهامات "غير دقيقة"، و"كاذبة على الأرجح، لكنها على أي حال مقصودة" و"تعتدي" على شرفه واعتباره.

وأكّد بنزيمة، الذي يلعب اليوم في نادي الاتحاد السعودي، أنه "لم تكن له أدنى صلة بتنظيم الإخوان المسلمين ولا علم بأي شخص يدّعي ذلك".

بدوره قال محاميه إن بنزيمة ضحية "استغلال سياسي". وأدان "حيلة التواصل الكاذبة" التي نفّذها الوزير الفرنسي لـ"زرع الانقسام في فرنسا".