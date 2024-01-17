أكد رئيس لجنة العدالة بالبرلمان التركي جنيد يوكسل، الأربعاء، وجوب اتخاذ محكمة العدل الدولية في لاهاي قراراً ينص على أن إسرائيل انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده النائب عن حزب العدالة والتنمية، الأربعاء، مع عدد من البرلمانيين بشأن قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال جنيد يوكسل، الذي ترأس وفد البرلمان التركي لجلسات القضية في لاهاي، إن الهجمات الإسرائيلية على غزة تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وأضاف أن 85% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تعرضوا للنزوح، مؤكداً أن إسرائيل تواصل أعمالها "التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".

وأعرب يوكسل ترحيب تركيا بالخطوة التي اتخذتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أن جمهورية جنوب إفريقيا قدمت بعض الصور، بما في ذلك تلك التي التقطها مراسلو وكالة الأناضول في غزة، إلى المحكمة، بوصفها أدلةً ضد إسرائيل.

وضم الوفد التركي رئيس لجنة العدل بالبرلمان النائب عن حزب العدالة والتنمية جنيد يوكسل، والنائب عن حزب العدالة والتنمية إسماعيل قره يل، وعضو اللجنة الدستورية النائب جاهد أوزكان.

والأسبوع الماضي، قدّم جنيد يوكسل كتاب "الدليل" الذي أعدّته وكالة الأناضول لرئيس الفريق القانوني لجنوب إفريقيا جون دوجارد، وأعلن الفريق القانوني الممثِّل لجنوب إفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أن الكتاب "سيكون مفيداً جداً" في المحاكمة.

وأعرب رئيس الفريق القانوني امتنانه للحصول على الكتاب، واصفاً الصور الموجودة فيه بـ"المرعبة"، مضيفاً أن كتاب الأناضول سيكون مفيداً جداً خلال مراحل الدعوى.

وقدم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، الخميس الماضي، في جلسة الاستماع الأولى بمحكمة العدل الدولية، حججه في إثبات ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في غزة، فيما خُصّصت جلسة الجمعة للاستماع لدفاع إسرائيل.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

ومنذ التاريخ نفسه، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 24 ألفاً و448 قتيلاً و61 ألفاً و504 مصابين، وتسببت بنزوح أكثر من 85% من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.