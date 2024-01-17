يخيّم شبح الموت جوعاً على قطاع غزة، بسبب شحّ المساعدات ونفاد المواد الغذائية لا سيّما في مناطق مدينة غزة وشمالي القطاع التي لا تصل إليها المساعدات إلا بشكل محدود وعلى فترات متباعدة.

وقالت منظمات برنامج الأغذية العالمي، و"يونيسف"، و"الصحة العالمية"، في بيان الثلاثاء، إنه مع "تصاعد خطر وقوع مجاعة، وازدياد أعداد الأشخاص المعرّضين لانتشار الأمراض الفتاكة، ثمة حاجة ماسة إلى إجراء تغيير جذري في تدفق المساعدات الإنسانية لغزة".

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ذكرت الأمم المتحدة أن 4 من كل 5 أشخاص أكثر جوعاً في العالم موجودون في قطاع غزة اليوم.

وحذّر فلسطينيون ومنظمات إغاثية من أن آلاف السكان في قطاع غزة "قد يموتون إذا لم تتحسن الظروف الإنسانية بشكل كبير".

وتسمح إسرائيل بدخول كمية محدودة فقط من المساعدات الإنسانية لغزة، ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع الذي يواجه حرباً إسرائيلية منذ أكثر من 100 يوم.

ولا يجد مئات آلاف الأطفال الفلسطينيين في القطاع الطعام والمياه بشكل كافٍ أو صحيٍّ منذ أكثر من شهرين، إذ نفدت المواد الغذائية، أو قصف الجيش الإسرائيلي المتوفر منها، فيما لا تدخل إلا كميات محدودة من المساعدات.

وفي خيمة داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، لا يقوى الطفل محمود نصر (8 أعوام) على الوقوف واللعب بسبب الهزال الشديد الذي يعانيه جراء الجوع.

ويبحث الفلسطيني سيد نصر، والد الطفل محمود، يومياً منذ ساعات الصباح الباكر عن طعام لأفراد أسرته الخمسة لكنه لا يجد إلا بعض الأرز والمياه غير المحلّاة وهو ما يعتمد عليه فقط للبقاء على قيد الحياة.

وقال نصر إن "الأوضاع صعبة للغاية، والجوع يجتاح غزة ويغزو المنازل ومراكز الإيواء ويهدد حياة الأشخاص بشكل واسع".

وأشار إلى أن أطفاله يصابون عادةً بالدوار ويحصلون على بعض محاليل التغذية بين الحين والآخر حتى يبقوا على قيد الحياة، موضحاً أنهم يشترون هذا المحلول من بعض الصيدليات التي ما زالت تعمل بمدينة غزة.

ويخرج عادل محيسن، النازح من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة باتجاه المناطق الغربية يومياً إلى شارع "الرشيد" الساحلي بانتظار وصول الشاحنات المحملة بالمساعدات للحصول على بعض المواد الغذائية، ولكنه عادةً ينتظر بلا جدوى بسبب عدم وصول الشاحنات.

وقال محيسن: "كنت أتوسل لإطعام أطفالي الذين يتضورون جوعاً، ولم أجد أي شيء يسد جوعهم، فقررت أن أخاطر بحياتي وأتوجه إلى شارع البحر وأنتظر الشاحنات القادمة من الجنوب لعلّي أحظى بشيء من الطعام".

وأضاف: "القوات الإسرائيلية تطلق النار على شاحنات المساعدات التي تصل على فترات طويلة لذلك غالباً ما أعود دون أن أحصل على شيء".

وتابع: "إذا استمر الحال على ما هو عليه فإن أطفالي سيموتون جوعاً؛ فلا تتوفر في الأسواق إلا كميات ضئيلة من الأرز والمعكرونة فقط، وهو ما نأكله منذ أكثر من شهر. حتى هذا الطعام لا يلبّي الاحتياجات الغذائية للأطفال".

وفي بيان صدر عن الأمم المتحدة، أمس (الثلاثاء)، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين: "يواجه سكان غزة خطر الموت جوعاً وذلك على بُعد أميال قليلة فقط من شاحنات مليئة بالأغذية".

وأضافت ماكين: "كل ساعة تُعرّض أرواح لا حصر لها للخطر. ولا يمكننا منع وقوع مجاعة إلا إذا تمكنّا من إيصال إمدادات كافية وتوفرت لنا إمكانية وصول آمن إلى جميع الأشخاص المحتاجين، وأينما كانوا".

وأشار البيان الأممي إلى أن آخر تقرير صادر عن "مبادرة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" وجد مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي في غزة.

وأكد التقرير أن سكان غزة بأسرهم يعانون أزمة غذائية أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت، حتى الأربعاء، 24 ألفا و448 شهيداً و61 ألفاً و504 مصابين، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.