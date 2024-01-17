وجاء تشكيل مجلس الحرب عقب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية حماس ضد مستوطنات وثكنات وقواعد غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في أكبر هجوم تتعرض له إسرائيل منذ حرب 1973.

وانضم زعيم معسكر الدولة بيني غانتس ورئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت (كانا في صفوف المعارضة) إلى مجلس حرب مصغر يتكون أيضاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، تتلخص مهمته بقيادة الحرب على غزة.

خلافات متزايدة

في 10 يناير/كانون الثاني الحالي، نفى غانتس عزمه الانسحاب من الحكومة الإسرائيلية، وذلك رداً على دعوات وجّهها إليه زعيم المعارضة يائير لابيد.

وأكد غانتس خلال مؤتمر صحفي، أن "الحرب ستتطلب إجراءات مؤلمة"، مشيراً إلى أن "الحكومة الإسرائيلية متمسكة بأهداف الحرب، بما في ذلك عودة المختطفين (الأسرى) وتفكيك نظام حماس".

وقبلها بأيام، دعا غانتس، نتنياهو إلى الاختيار بين تحقيق الوحدة والأمن، أو الاستمرار بأساليب السياسة، وذلك عقب تهجم وزراء بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، على رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر، بحضور نتنياهو على خلفية تشكيل لجنة تحقيق في إخفاق "7 أكتوبر" والاعتراض على هوية من يرأسها.

وعقب ذلك، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن أعضاء في حزب الليكود مقربين من نتنياهو، يبحثون خطة لاستمرار حكومة الحرب في حال استقالة غانتس، تشمل استبعاد وزير الجيش يوآف غالانت؛ والإتيان بأفيغدور ليبرمان الذي شغل المنصب عام 2016.

دعوة غير مسبوقة

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي اعتبر لابيد، أن نتنياهو "لا يمكنه الاستمرار في منصبه"، داعياً إلى إجراء انتخابات خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة، في أول تصريح من نوعه بعدما اقتصرت الدعوات السابقة على إجراء انتخابات بعد الحرب.

وفي إطار التماهي مع هذه الدعوة، وقّع عشرات المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين بعد شهر تقريباً من دعوة لابيد، عريضة تدعو إلى "إجراء الانتخابات فوراً"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ونشرت الصحيفة العبرية عريضة تحمل توقيع أكثر من 170 من القادة السابقين لجهاز المخابرات "الموساد"، وجهاز الأمن العام "الشاباك"، والجيش والشرطة؛ بهدف "استبدال القيادة السياسية في ضوء الوضع الأمني ​​المعقد الذي تجد دولة إسرائيل نفسها فيه".

خطط غانتس والليكود

ويقول رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال الشوبكي، إن غانتس ألمح أكثر من مرة بأن بقاءه في مجلس الحرب مسألة غير مضمونة، وكان قد أبدى عدم رضاه لطريقة نتنياهو في التعامل مع قوى اليمين المتطرف.

ويوضح الشوبكي في حديثه مع TRT عربي، أن الخلافات تتفاقم في مجلس الحرب، مستشهداً بمحاولة غانتس مخاطبة المجتمع الإسرائيلي بشكل منفرد، إذ أنه ينتظر أن تتعاظم حظوظه السياسية بشكل كبير للانسحاب من المجلس.

ويشير الشوبكي إلى أن حزب الليكود الحاكم بدأ يستشعر الخطر، وشرع بالبحث عن الخطة "ب" عبر مقترح استبدال غالانت بليبرمان، فضلاً عن استعادة وزراء من مهامهم الوزارية إلى الكنيست.

ويرى أن نتنياهو ذهب لغانتس ليس حباً فيه، "وإنما حكومته تخلو من الشخصيات التي يمكن أن تجعل المجتمع الإسرائيلي يثق بقرار الحرب والاستمرار فيها"، مُبيّناً أن انسحاب غانتس -في حال حدث- يعتبر ضربة للشرعية التي يتمتع بها مجلس الحرب.

ويضيف أن هذا الأمر قد يزيد من تفاقم الأزمة الداخلية والمظاهرات قد تأخذ منحى مختلفاً؛ بسبب عوامل جديدة تؤثر على المشهد على غرار ما يجري في لاهاي، في إشارة إلى محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة.

ظروف لم تحن بعد

بدوره يقول مدير مركز يبوس للدراسات سليمان بشارات، إن دخول غانتس مجلس الحرب كان ضمن طرح أمريكي لإحداث حالة توازن داخله، وحتى يكون هناك قرارات نابعة من قراءة واقعية نتيجة التجربة والخبرة التي يتمتع بها غانتس وآيزنكوت اللذين دخلا مجلس الحرب من خارج الليكود.

وفي حديثه لـTRT عربي، يعرب بشارات عن اعتقاده بأن الخروج من مجلس الحرب لن يكون سوى بصفقة أو تفاهم أو رؤية أمريكية، مستدركاً بالقول: إن واشنطن حتى اللحظة تدعم الحرب، "لذلك سيبقى غانتس وآيزنكوت ضمن مجلس الحرب".

ويلفت إلى أن غانتس منذ بداية الحرب -وفقاً لاستطلاعات الرأي- يحصل على فرص سياسية مستقبلية أفضل ويتفوق على نتنياهو، ويعني خروجه من مجلس الحرب "إمكانية خسارة جزء من الشارع الإسرائيلي"، كما أن مواقفه لا تزال تؤيد الحرب والجيش.

ويضيف بشارات أن غانتس ينفذ مناورة من خلال مجلس الحرب وإظهار نفسه أنه الشخصية الحكيمة العقلانية باتخاذ القرارات، بعكس نتنياهو الذي يخضع للأحزاب اليمينية المتطرفة، مبيناً أنه حريص على إظهار نتنياهو بأنه غير قادر على اتخاذ القرار المناسب.

ونتيجة لكل ما سبق، يذهب بشارات إلى أن الظروف المناسبة لم تحن بعد لكي ينسحب غانتس، متوقعاً استمرار التركيبة الحالية لمجلس الحرب حتى تتهيأ الظروف ويكون هناك حاضنة مجتمعية يتبلور موقفها باتجاه وقف الحرب، وقد يخرج غانتس من المجلس نهاية الحرب؛ ليحافظ على الدعم الذي يؤهله لكي يكون رئيس وزراء إسرائيل القادم.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي، أجرته القناة 12 وصحيفة "معاريف" في إسرائيل، أن حزب غانتس سيقود أكبر حزب في الكنيست، مع 39 مقعداً وفقاً لمعاريف، و35 وفقاً للقناة 12، مقارنة بـ12 مقعداً في الكنيست الحالي.

وحسب صحيفة معاريف، فإن حزب الليكود الحاكم سيحصل على 16 مقعداً، انخفاضاً من 32 مقعداً حالياً، بينما منحه استطلاع القناة 12، مقعدين إضافيين ليصبح 18.

أما بشأن خطة استبدال غالانت بليبرمان، يوضح بشارات أن "نتنياهو من دهاة السياسة، ويحاول دائماً الضغط على خصومه السياسيين، وبالتالي يحاول بين فينة وأخرى إظهار نوع من الأوراق التي قد يستخدمها كتحد لغانتس، وكذلك الضغط على غالانت وعدم منحه فرصة الصعود لكي يكون منافساً له في الليكود".

انتخابات خلال الحرب

وحول إمكانية ذهاب إسرائيل إلى انتخابات خلال الحرب، استبعد بشارات ذلك لأسباب عدة، من بينها تأجيل انتخابات المجالس المحلية مرتين منذ الحرب، كما أن أي انتخابات خلال الحرب ستحدث اختلافاً في الرؤى بشأن استمراريتها، "وهو ما لا يحتاجه نتنياهو والمجتمع الإسرائيلي"، إضافةً إلى أنها ستدلل على ضعف القيادة السياسية الإسرائيلية.

ويضيف أن دعوة المعارضة والخصوم السياسيين لإجراء انتخابات تندرج في سياق "الضغوط على نتنياهو، ومحاولة كسب شريحة مجتمعية أوسع لتعزيز حظوظها المستقبلية".

ويلفت بشارات إلى أن بن غفير وسموتريتش يدركان أن فرصة البقاء بالحكومة أفضل من أي نتائج ستؤول إليها الحرب، بخاصة أن استطلاعات الرأي لا تمنحهما نسب تأييد عالية.

ويتوقع أنه مع نهاية الحرب، ستطفو خلافات طاحنة للسطح، ووقتها ستبدأ حرب ثانية بالنسبة إلى إسرائيل، ولكنها داخلية تتعلق بالمواقف والمسؤولين عن "إخفاقات 7 أكتوبر" وما تبعها.

وفي محاولة لقراءة المشهد السياسي بالمدَيين القريب والمتوسط، يرى الشوبكي أن الجميع سيحاول المحافظة على الحد الأدنى من إمكانية التواصل بين جميع الأطراف السياسية، بخاصة أن هناك تخوفات لدى غانتس بأن ينظر إليه بأنه انسحب من الجبهة (مجلس الحرب وليس الحكومة)، "لذلك يريد أن يصبح خروجه من المجلس مطلباً جماهيرياً".

أما على المدى المتوسط، يعتقد أن إسرائيل مقبلة على تغيرات جوهرية ومساءلة داخلية حول ما جلبه الخطاب اليميني الشعبوي، "مما سيزيد من حظوظ غانتس ولابيد بالشارع الإسرائيلي بشكل يفوق ما كانت عليه في الانتخابات السابقة".

وليس هذا فحسب، بل ستعرف إسرائيل -وفق الشوبكي- تغيّراً في أوزان الكتل البرلمانية وأوزان القيادات السياسية بإسرائيل، وستتقلص خيارات نتنياهو إنْ لم تنعدم سياسياً.