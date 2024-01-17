تتجه الأنظار في تركيا نحو مهمة "أكسيوم ميشن 3" (Ax-3) المقرر انطلاقها غداً، إلى محطة الفضاء الدولية.

وتأتي هذه الرحلة التي تحمل على متنها أول رائد فضاء تركي وهو ألبير غزر أوجي، خطوة أولى ضمن برنامج "الفضاء الوطني التركي" الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2021.

كيف اختير أول رائد فضاء تركي؟

في مايو/أيار 2022، أُعلن عن اختيار مواطنين تركيين اثنين لمهمة فضاء علمية، ونشرت وكالة الفضاء التركية عبر موقعها الإلكتروني معلومات عن الموضوع ليتقدم فيما بعد، 36 ألف شخص بهدف الحصول على هذه الفرصة.

وبعد النظر في الطلبات جرى استدعاء 30 مرشحاً إلى العاصمة أنقرة، وفقاً لإجادتهم بمجالات الهندسة والفيزياء والطب والفلك والرياضيات.

ومارست إجادة المرشحين ومعرفتهم بهذه المجالات العلمية دوراً مهماً في اختيار المؤهلين للخضوع للاختبارات الطبية والنفسية، التي تمهد للمشاركة في تلك المهمة الفضائية.

متى أُعلن عن رواد الفضاء الذين جرى اختيارهم؟

أعلن الرئيس أردوغان اختيار ألبير غزر أوجي رائد فضاء رئيسياً للمهمة، في كلمة له خلال مهرجان "تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء بمطار أتاتورك في مدينة إسطنبول، الذي انطلق في 29 أبريل/نيسان 2023.

وبجانب أوجي، كشف أردوغان عن اختيار توفا جيهانغير أتاسيفر، رائد فضاء احتياطياً خلال المهمة.

أين تدرب رائدا الفضاء؟

جرت عمليات التدريب في مدينة "هيوستن" بولاية تكساس الأمريكية، بالتعاون مع شركة "أكسيوم سبيس" بالولايات المتحدة، لتوفير خدمات التدريب والطيران لـ"رائد الفضاء" الذي سيقوم بأول مهمة فضائية مأهولة لتركيا.

ما المهام التي سينفذها غزر أوجي في الفضاء؟

سيسافر غزر أوجي إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة على متن محطة الفضاء الدولية لمدة 14 يوماً، إذ سيجري 13 تجربة في الفضاء بينها دراسات ستساهم في سجل العلوم، من السرطان إلى الخلايا المناعية، ومن الطحالب إلى العكبر (صمغ النحل).

وكانت لجنة مكونة من خبراء فضاء من وكالة الفضاء التركية ومعهد البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا "توبيتاك"، درست التجارب المقرر إعدادها في الفضاء، وتقدمت بها جامعات ومؤسسات بحثية من أجل المهمة.

متى تبدأ الرحلة؟

سينطلق غزر أوجي ضمن أول مهمة فضائية مأهولة إلى الفضاء غداً.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة المركبة الفضائية التي تقل الفريق يوماً ونصف اليوم.

وستُطلق كبسولة "دراغون" ضمن "مهمة أكسيوم 3"، من منصة الإطلاق رقم "39A " من مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا والتابع لمحطة الفضاء الدولية "ناسا" عبر صاروخ "سبيس إكس فالكون 9".

كما جرى تحديد مواقع شرقي وغربي ولاية فلوريدا الأمريكية، من أجل هبوط المركبة خلال عودتها إلى الأرض، وسيجري الاختيار بينها بحسب الظروف الجوية والبيئية خلال الهبوط.

أفراد الطاقم

يتكون الطاقم من 4 أشخاص هم مايكل لوبيز أليجريا، قائد الفريق وممثل الولايات المتحدة وإسبانيا، ووالتر فيلادي الطيار في القوات الجوية الإيطالية، والسويدي ماركوس واندت ممثلاً عن وكالة الفضاء الأوروبية، إلى جانب التركي غزر أوجي.

ماذا سيصطحب غزر أوجي معه؟

وسيصطحب أعضاء طاقم "أكسيوم ميشن 3" معهم مقتنيات شخصية وأخرى تمثل بلادهم.

وسينطلق غزر أوجي إلى الفضاء وبحوزته حقيبة صور لأفراد أسرته، ومقتنيات خاصة بثقافة "اليوروك" التركية (أقوام تركية تشتهر بالترحال وتربية الحيوانات)، والعلم التركي الذي منحه له الرئيس أردوغان في وقت سابق.

كيف ستُلبى الاحتياجات الغذائية؟

في أبريل/نيسان 2023، حُدّدت قائمة بالوجبات والأطعمة التي يفضلها رواد الفضاء، وخضعت العينات الأولية من هذه الأطعمة لاختبارات في معامل تابعة لوكالة "ناسا".

وأُوصلت هذه الأطعمة عبر طرود شحن إلى محطة الفضاء الدولية في وقت سابق، قبل وصول رواد الفضاء إلى المحطة.

كما ستكون هناك أطعمة داخل كبسولة "دراغون"، لتلبية احتياجات الطعام لأفراد الطاقم خلال طريقهم إلى الفضاء.

كم عدد رحلات الفضاء التي ستُجرى في إط ر برنامج الفضاء التركي والبعثة العلمية؟

يتضمن "البرنامج التركي للفضاء والبعثة العلمية" رحلتين مأهولتين، الأولى التي سيجريها غزر أوجي، الأربعاء. أما الثانية فستكون رحلة "شبه مدارية" من المقرر أن يقوم بها توفا جيهانغير أتاسيفر خلال النصف الأول من العام الجاري.