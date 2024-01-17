سياسة
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صور | تخصيص ميادين ومراكز لمتابعة رحلة أول رائد فضاء تركي
قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي إن بلاده خصصت ميادين ومراكز علمية في العديد من الولايات، لمتابعة أول رحلة لرائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي الذي يستعد للانطلاق غداً  بمهمة "أكسيوم ميشن 3" (Ax-3) إلى محطة الفضاء الدولية.
صور | تخصيص ميادين ومراكز لمتابعة رحلة أول رائد فضاء تركي
"لحظة تاريخية".. تركيا تخصص ميادين ومراكز لمتابعة رحلة أول رائد فضاء تركي. / صورة: AA
17 يناير 2024

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، تخصيص ميادين ومراكز علمية في عديد من ولايات البلاد، لمتابعة رحلة أول رائد فضاء تركي إلى محطة الفضاء الدولية.

وأشار في تدوينة له عبر منصة إكس الأربعاء، إلى حالة الترقب والإثارة لدى مواطني بلاده مع بدء العد التنازلي لرحلة رائد الفضاء التركي، ألبير غزر أوجي الذي يستعد للانطلاق بمهمة "أكسيوم ميشن 3" (Ax-3)، إلى محطة الفضاء الدولية.

وتأتي هذه الرحلة لأول رائد فضاء تركي خطوة أولى ضمن برنامج "الفضاء الوطني التركي" الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2021.

وتنطلق غداً "أكسيوم ميشن 3" (Ax-3)، في ثالث مهمة إلى محطة الفضاء الدولية تحمل ضمن طاقمها أول رائد فضاء تركي، ألبير غزر أوجي.

ويتكون طاقم المهمة من أربعة أعضاء هم غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق في ناسا لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.​​​​​​​

وفي أبريل/نيسان 2023، قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول رائدَي فضاء تركيَّين سينطلقان في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية، هما ألبير غزر أوجي، والاحتياطي توفا جيهانغير أتاسيفر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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