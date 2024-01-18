ينطلق الكولونيل ألبير غزر أوجي، وهو طيار مقاتل في القوات الجوية التركية، إلى الفضاء في مهمة مدتها أسبوعان إلى محطة الفضاء الدولية، ما يضع تركيا ضمن مجموعة الدول التي نجحت في إرسال رواد فضاء إلى بعثات لمحطة الفضاء الدولية.

وقال الكولونيل غزر أوجي في مقابلة حصرية مع TRT World قبل الرحلة التاريخية، الأربعاء: "إنها خطوة تاريخية ومهمة للغاية، ولن تكون الأخيرة. إنها بداية رحلة لوطننا العظيم".

وأقلع الطاقم المكون من أربعة رواد الليلة، من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، على متن المركبة الفضائية SpaceX Dragon المحمولة على صاروخ فالكون 9.

وسيسافر رائد الفضاء غزر أوجي لمدة 36 ساعة تقريباً حتى الوصول إلى محطة الفضاء الدولية.

وأكد غزر أوجي أنه لم يحلم أبداً بأن يصبح رائد فضاء، لأن ذلك بدا ممكناً فقط لأطفال الدول الأخرى. ولكن في 17 يناير/كانون الثاني، وبينما كان يحمل أحلام تركيا إلى محطة الفضاء الدولية، لم تعد السماء هو الحد الأقصى للطموح.

وقال غزر أوجي في مقابلة مرئية من أورلاندو بولاية فلوريدا في أثناء وجوده في الحجر الصحي اللازم قبل الانطلاق للفضاء "سأكون فخوراً من الآن فصاعداً.. (علماً) بأن وطني نفذ بإرادة وتصميم قويين مهمة مأهولة إلى الفضاء".

وأضاف: "إنها بالتأكيد مناسبة تاريخية للذكرى المئوية لتركيا.. التي ستلهم أجيالنا القادمة في طريقهم إلى الفضاء"، معرباً عن عدم تمكنه من العثور على الكلمات لوصف الفرحة والفخر الذي شعر به لكونه جزءاً من هذه المهمة.

مساهمات في علوم الفضاء

يضم طاقم Ax-3 الأوروبي بالكامل رائد الفضاء الرئيسي في شركة Axiom Space والقائد السابق لمحطة الفضاء الدولية مايكل لوبيز أليجريا، الذي يمثل إسبانيا والولايات المتحدة. وفي عام 2022، قاد مهمة إكسيوم 1 (Ax-1)، وهي أول مهمة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية.

طيار المهمة هو الكولونيل والتر فيلادي من القوات الجوية الإيطالية. ويشارك غزر أوجي، وهو عادة يقود المقاتلة F-16، في Ax-3 كمسؤول مهمات إلى جانب رائد الفضاء السويدي ماركوس واندت من وكالة الفضاء الأوروبية.

وبمجرد الوصول، من المقرر أن يمكث الطاقم في محطة الفضاء الدولية لمدة 14 يوماً، سيحضّرون خلالها مهامهم العلمية المتعلقة ببلادهم. وسيجري غزر أوجي13 تجربة علمية أعدها علماء ومؤسسات بحثية أتراك.

وقال غزر أوجي لـTRT World: "إنها مهمة شاملة حقاً، وتشمل عدة مجالات"، مشدداً على أهمية مهمته في المساهمة في العلوم. تحدد كل تجربة يجري إجراؤها في الفضاء معالم الوجود البشري في البيئة الكونية، كما تقدم وجهات نظر جديدة وإنجازات جديدة للقضايا هنا على الأرض.

ومن بين التجارب الـ13 التي ستجريها تركيا في محطة الفضاء الدولية، تجربة PRANET، التي أنشأها طلاب المدارس المتوسطة من مدينة موس شرق تركيا، والتي تدرس التأثيرات المضادة للبكتيريا في بيئات الجاذبية الصغرى.

وتتعلق التجارب بمجموعة واسعة من المجالات العلمية، من علم المواد إلى التكنولوجيا الحيوية والهندسة الإلكترونية وأبحاث السرطان. والجدير بالذكر أن تجربة MyELOID تبحث في تأثير التعرض للإشعاع على الخلايا السرطانية في البيئة الفضائية.

تجربة أخرى تسمى EXTREMOPHYTE، تتضمن نباتاً متوطناً من بحيرة مالحة في تركيا، يمكنه إزالة الملح من التربة والمياه، والتحقيق في استجابة النباتات لمستويات مختلفة من الإجهاد الملحي في البيئة الفضائية وإمكانات النظام البيئي الفضائي في المستقبل.

وأعرب غزر أوجي عن اعتقاده القوي بأن مهمته ستعزز "الطموح والإلهام في عديدٍ من المجالات" للشعب التركي، صغاراً وكباراً على حدّ سواء، "الذين يعتزمون دخول عالم الفضاء كرواد فضاء أو علماء، فضلاً عن الطيارين".

وفي معرض حديثه عن بيئة التعاون الدولي التي ساهمت في مهمة الفضاء المأهولة الافتتاحية لتركيا، بدءاً من الطاقم الدولي للمركبة Ax-3 وحتى التعاون مع شركات Axiom Space وSpaceX وNASA، أكد غزر أوجي على أن كل دولة وكل فرد جلب تجربته الفريدة إلى الطاولة.

وأوضح: "في هذا النوع من البيئة الدولية، يمكنك جمع كل الخبرات القادمة من بلدان مختلفة".

في مؤتمر صحفي قبل الإطلاق لطاقم Ax-3، كشف غزر أوجي عن التذكارات الشخصية التي سيحضرها معه في الرحلة الهائلة وهي: صور عائلية، إلى جانب عناصر تمثل تراثه التركي وتذكارات من سربه الأول في سلاح الجو التركي.

في حين أن تركيا قد أنشأت بالفعل مكانتها كقوة هائلة في مجال البحث العلمي وتكنولوجيا الفضاء باعتبارها واحدة من الدول العشر التي يمكنها بناء أقمار صناعية خاصة بها، فإن مهمة الفضاء المأهولة كانت من بين الأهداف الأساسية لبرنامج الفضاء الوطني التركي الذي يبلغ 10 سنوات بقيادة وكالة الفضاء التركية (TUA) ووزارة الصناعة والتكنولوجيا.

وبينما يحمل غزر أوجي بفخر هلال تركيا ونجمها إلى مكانتهما العالمية، في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، فإنه يضع شارة المهمة على شكل النجمة السلجوقية، وهي 16 نجمة تمثل الدول التركية الـ16.

تظهر أيضا إشارة إلى الذكرى المئوية لتركيا على رقعة مهمة Ax-3، مع نقش الرقم 100 على الجزء السفلي منها.