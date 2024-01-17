اعتبرت حركة حماس الأربعاء، توجه ألمانيا إلى الموافقة على إرسال نحو عشرة آلاف قذيفة دبابة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشاركة مباشرة منها في الحرب على غزة.

وقالت حماس في بيان، إنها "تستنكر بأشد العبارات توجّه ألمانيا إلى الموافقة على إرسال نحو عشرة آلاف قذيفة دبابة للاحتلال الصهيوني مما يحول ألمانيا إلى شريك مباشر في الحرب على شعبنا في غزة".

وأكد البيان أن ألمانيا "تتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن جرائم الحرب التي ترتكبها هذه الحكومة الصهيونية النازية وحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف: "يبدو أنّ ألمانيا تعيد إنتاج تاريخها المليء بالخطايا بحق البشرية، ولم يردعها كل دروس الماضي القريب".

وشدد البيان على أن الشعب الفلسطيني "لن ينسى ولن يغفر لكل من شارك في العدوان عليه أو أعطى الغطاء لهذا العدو المجرم الذي استباح كل المحرمات".

كانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية كشفت الثلاثاء، عن "موافقة المصالح الحكومية في ألمانيا (الإدارات المعنية) على طلب إسرائيلي للحصول على 10 آلاف قذيفة مدفعية دقيقة التوجيه من عيار 120 مليمتراً".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الألمانية "تدرس تزويد إسرائيل بالقذائف لدعمها في قتال حركة حماس في غزة، بعد موافقة الإدارات المعنية على طلب تل أبيب".

ولفتت إلى أن برلين تلقّت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي طلباً لإمداد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية، مشيرة إلى أن "الجانبَين اتفقا على التزام الصمت بشأن العملية، على اعتبار أن تل أبيب لا تريد السماح باستخلاص أي استنتاجات بشأن قدراتها العسكرية".

حرب "إبادة شاملة"

وفي السياق قالت الرئاسة الفلسطينية الأربعاء، إن مسلسل "جرائم القتل" اليومية التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، هو حرب "إبادة شاملة" على الشعب الفلسطيني.

وأضاف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيانٍ، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول بشتى السبل جر المنطقة بأسرها إلى العنف والتدمير عبر مواصلته سياسات الإبادة والقتل والتدمير وسرقة الأرض الفلسطينية وحجز الأموال الفلسطينية والاستيطان وإرهاب المستوطنين.

وأوضح أن "هذه الجرائم تجري في ظل صمت دولي غير مقبول إطلاقاً".

وحذّر البيان من أن "هذه الأوضاع المتفجرة ستحرق المنطقة ولن يسلم منها أحد".

وحمّل أبو ردينة "الإدارة الأمريكية مسؤولية تصعيد العدوان الإسرائيلي جراء دعمها الأعمى وانحيازها الواضح لجرائم الاحتلال والدفاع عنه".

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثّف جيش الاحتلال عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية مخلّفا 342 شهيداً ونحو 4 آلاف و200 جريح حتى الأربعاء.

ومنذ ذلك الحين حتى الأربعاء خلّفت حرب غزة، 24 ألفاً و448 شهيداً و61 ألفاً و504 مصابين، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.