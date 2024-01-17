أكدت جماعة "حزب الله" اللبناني، الأربعاء، استهداف تجمّعات لجنود إسرائيليين قبالة حدود لبنان الجنوبية، نفذ إحداها بصواريخ "بركان"، بينما تواصل القصف الإسرائيلي المكثف على قرى وبلدات جنوب لبنان، مستهدفاً منازل وعمال سوريين.

وقال "حزب الله" في بيان، إن مقاتليه استهدفوا "انتشاراً ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ بركان، وأصيب إصابة مباشرة". ‏

وأوضح في بيانات أخرى، أن عناصره استهدفوا "تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط موقع العباد (قبالة بلدة حولا اللبنانية) بالأسلحة المناسبة، وفي تل شعر بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة". ‏

وصاروخ بركان يحمل رأساً متفجراً ثقيلاً، وهو قصير المدى ينتجه ويستخدمه "حزب الله".

كما أعلن "حزب الله"، في وقت سابق الأربعاء، أن عناصره استهدفوا "تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة المناسبة".‏ ‏

من جهتها، أشارت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إلى "إلقاء الجيش الإسرائيلي خمس قذائف دخانية على عمال سوريين، كانوا يعملون في بستان عنب في محلة العمرة، في سهل الوزاني جنوب لبنان".

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي "استهدف المنطقة الواقعة غرب خراج بلدة ديرميماس، وسهل مرجعيون في القطاع الشرقي، بالقذائف المدفعية".

وأكدت الوكالة أن "القصف المدفعي الإسرائيلي، استهدف أطراف بلدتي مروحين والبستان، وأطراف طيرحرفا والجبين وشيحين، بالتزامن مع تحليق مسيرة معادية في أجواء قرى وبلدات قضاء صور".

وأشارت إلى "عدم وجود إصابات في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على منازل في حولا، واقتصرت الأضرار على الماديات".

صواريخ تجاه رأس الناقورة

من جهتها، كشفت القناة "12" العبرية، الأربعاء، عن رصد إطلاق 20 صاروخاً من لبنان تجاه بلدة رأس الناقورة الحدودية مع إسرائيل، "من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار".

وقالت القناة إن الجيش الإسرائيلي "ردّ على مصدر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية"، دون تفاصيل.

وأوضحت أن صفارات الإنذار دوّت في عدد من البلدات القريبة من الحدود اللبنانية، بالتزامن مع رصد سقوط الصواريخ.

وذكرت أنه جرى أيضاً "رصد سقوط صاروخين في منطقة المطلة، قرب الحدود اللبنانية"، دون الإبلاغ عن إصابات بشرية.

و"تضامناً مع قطاع غزة" يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان قصفاً يومياً متقطعاً مع إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود، بينهم مدنيون وصحفيون.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت، حتى الأربعاء، 24 ألفاً و448 شهيداً و61 ألفاً و504 مصابين، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.