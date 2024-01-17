سياسة
3 دقيقة قراءة
قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل.. وإعلام عبري يؤكد إطلاق صواريخ من لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف تجمّعات لجنود إسرائيليين مستخدماً صواريخ بركان في بعض عملياته، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي قصف بلدات جنوب لبنان، فقد أكدت وسائل إعلام عبرية إطلاق صواريخ تجاه بلدات قريبة من الحدود مع لبنان.
قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل.. وإعلام عبري يؤكد إطلاق صواريخ من لبنان
قصف إسرائيلي على بلدات بجنوب لبنان/ صورة: AFP  / Others
17 يناير 2024

أكدت جماعة "حزب الله" اللبناني، الأربعاء، استهداف تجمّعات لجنود إسرائيليين قبالة حدود لبنان الجنوبية، نفذ إحداها بصواريخ "بركان"، بينما تواصل القصف الإسرائيلي المكثف على قرى وبلدات جنوب لبنان، مستهدفاً منازل وعمال سوريين.

وقال "حزب الله" في بيان، إن مقاتليه استهدفوا "انتشاراً ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ بركان، وأصيب إصابة مباشرة". ‏

وأوضح في بيانات أخرى، أن عناصره استهدفوا "تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط موقع العباد (قبالة بلدة حولا اللبنانية) بالأسلحة المناسبة، وفي تل شعر بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة". ‏

وصاروخ بركان يحمل رأساً متفجراً ثقيلاً، وهو قصير المدى ينتجه ويستخدمه "حزب الله".

كما أعلن "حزب الله"، في وقت سابق الأربعاء، أن عناصره استهدفوا "تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة المناسبة".‏ ‏

من جهتها، أشارت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إلى "إلقاء الجيش الإسرائيلي خمس قذائف دخانية على عمال سوريين، كانوا يعملون في بستان عنب في محلة العمرة، في سهل الوزاني جنوب لبنان".

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي "استهدف المنطقة الواقعة غرب خراج بلدة ديرميماس، وسهل مرجعيون في القطاع الشرقي، بالقذائف المدفعية".

وأكدت الوكالة أن "القصف المدفعي الإسرائيلي، استهدف أطراف بلدتي مروحين والبستان، وأطراف طيرحرفا والجبين وشيحين، بالتزامن مع تحليق مسيرة معادية في أجواء قرى وبلدات قضاء صور".

وأشارت إلى "عدم وجود إصابات في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على منازل في حولا، واقتصرت الأضرار على الماديات".

صواريخ تجاه رأس الناقورة

من جهتها، كشفت القناة "12" العبرية، الأربعاء، عن رصد إطلاق 20 صاروخاً من لبنان تجاه بلدة رأس الناقورة الحدودية مع إسرائيل، "من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار".

وقالت القناة إن الجيش الإسرائيلي "ردّ على مصدر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية"، دون تفاصيل.

وأوضحت أن صفارات الإنذار دوّت في عدد من البلدات القريبة من الحدود اللبنانية، بالتزامن مع رصد سقوط الصواريخ.

وذكرت أنه جرى أيضاً "رصد سقوط صاروخين في منطقة المطلة، قرب الحدود اللبنانية"، دون الإبلاغ عن إصابات بشرية.

و"تضامناً مع قطاع غزة" يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان قصفاً يومياً متقطعاً مع إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود، بينهم مدنيون وصحفيون.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت، حتى الأربعاء، 24 ألفاً و448 شهيداً و61 ألفاً و504 مصابين، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us