سياسة
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ارتفاع عدد شهداء اقتحام طولكرم إلى 5.. والاحتلال يوسع العملية بمخيم نور شمس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة ومخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية إلى 5. وأفاد مراسل TRT عربي بأن العملية العسكرية توسّعت وشملت مخيم نور شمس وتوجهت آليات وجرافات عسكرية إلى المخيم.
ارتفاع عدد شهداء اقتحام طولكرم إلى 5.. والاحتلال يوسع العملية بمخيم نور شمس
ارتفاع شهداء اقتحام طولكرم إلى 5.. وجيش الاحتلال يوسع العملية بمخيم نور شمس. / صورة: AA
17 يناير 2024

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة ومخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية الأربعاء إلى 5، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيانٍ: "ارتفاع حصيلة شهداء طولكرم إلى 5"، وأشار البيان إلى أن الشهداء هم "أحمد طارق نعمان فرج (18 عاماً)، ووليد إبراهيم محمد غانم (17 عاماً)، وأحمد موسى مطلق بدو (17 عاماً)، أحمد معين ذيب مهداوي (35 عاماً)، وأشرف أحمد ياسين (22 عاماً)".

وأفاد مراسل TRT عربي بأن العملية العسكرية الإسرائيلية توسّعت وشملت مخيم نور شمس، وتوجهت آليات وجرافات عسكرية إلى المخيم، ما أدى إلى اشتعال اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوزارة استشهاد 4 في طولكرم، قبل الكشف عن الحصيلة الجديدة.

وفي وقت لاحق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقهما "تتعامل مع إصابة خطيرة جداً بالرصاص الحي بالرقبة ويجري إنعاش قلب ورئتي المصاب في قرية عزبة الجراد قرب طولكرم".

​​​​​​​وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم فجر الأربعاء مخيم طولكرم وقصف بطائرة مسيّرة موقعاً فيه.

وأشار الشهود إلى أن الجيش الإسرائيلي "يفرض حصاراً على المخيم منذ ساعات الفجر الأولى وسط عملية عسكرية واسعة داهم خلالها عشرات المنازل".

وبيّنوا أن الجيش فصل مخيم طولكرم عن محيطه، فيما تمركزت آليات عسكرية على مداخل عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في المدينة، وجرى تفتيش سيارات الإسعاف.

ولفت الشهود إلى أن جرافات عسكرية شرعت في عملية تجريف شوارع ومحال تجارية ومركبات في المخيم.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثّّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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