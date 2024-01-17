أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء تصنيف جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيين) "منظمة إرهابية عالمية"، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 30 يوماً.

جاء ذلك في بيانَين صادرَين عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جان سوليفان، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال بيان مستشار الأمن القومي: "على مدى الأشهر الماضية، شارك المسلحون الحوثيون المتمركزون باليمن في هجمات غير مسبوقة ضد القوات العسكرية الأمريكية، والسفن البحرية الدولية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأشار البيان إلى أن "هذه الهجمات الحوثية تتناسب مع التعريف التقليدي للإرهاب".

وأضاف: "رداً على هذه التهديدات والهجمات المستمرة، أعلنت الولايات المتحدة تصنيف أنصار الله، المعروفين أيضاً باسم الحوثيين، منظمة إرهابية عالمية".

وكشف البيان أن" هذا التصنيف سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من الآن، حتى نضمن عدم تضرر الشعب اليمني من هذا القرار".

وتابع أن "هذا التصنيف يُعد أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم".

وأوضح البيان أنه" إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف على الفور".

أما الخارجية الأمريكية فقالت في بيانها: "نعلن اليوم تصنيف جماعة أنصار الله، التي يشار إليها عموماً باسم الحوثيين، جماعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص".

واعتبرت الوزارة أن "هذا التصنيف يسعى لتعزيز المساءلة عن الأنشطة الإرهابية للجماعة، وإذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف".

"لن يكون فعالاً"

من جانبها، قالت جماعة الحوثي إن قرار الولايات المتحدة تصنيفها منظمة إرهابية "لن يثنيها" عن دعم فلسطين، معتبرة أن القرار لن "تكون له فاعلية" على الأرض.

جاء ذلك في تصريح تليفزيوني أدلى به المتحدث باسم الجماعة، وأعاد نشره على حسابه الرسمي عبر منصة إكس.

وأضاف: "لا فاعلية على الأرض لقرار واشنطن بشأن تصنيفنا (منظمة إرهابية عالمية)".

وأضاف: "التصنيف الأمريكي لن يثنينا عن دعم فلسطين، والشعب الفلسطيني".

وأوضح أن القرار الأمريكي "لن يزيدنا سوى التمسك بموقفنا الداعم للفلسطينيين".

كانت التوترات في البحر الأحمر، دخلت مرحلة تصعيد لافتة منذ استهداف الحوثيين، في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وفي 12 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "رداً على هجمات الحوثيين (...) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، نفذت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.