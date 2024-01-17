أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية الأربعاء، تأجيل إطلاق مهمة أكسيوم ميشن 3" (Ax-3) التي يشارك فيها رائد الفضاء التركي ألبير غزر أفجي، إلى يوم الخميس بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان على منصة إكس: "نهدف لإطلاق مهمة أكسيوم ميشن 3 إلى محطة الفضاء الدولية يوم الخميس الموافق 18 يناير/كانون الثاني الجاري بالتوقيت المحلي".

وأضافت: "هذا الوقت الإضافي سيسمح للفرق بإكمال الفحوصات النهائية ما قبل الرحلة وتحليل البيانات على متن الصاروخ".

في سياق متصل، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاجر، إن التوقيت الجديد لإطلاق الصاروخ سيكون عند الساعة 00.49 من يوم الجمعة بتوقيت تركيا (ت.غ 3).

وكان مقرراً أن تنطلق مهمة "أكسيوم ميشن 3" (Ax-3)، ليلة الأربعاء/الخميس، في ثالث مهمة إلى محطة الفضاء الدولية، وتحمل ضمن طاقمها أول رائد فضاء تركي.

ويتكون طاقم المهمة من أربعة أعضاء هم غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بالوكالة الأمريكية "ناسا" لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.​​​​​​​​​​​​​​

وفي أبريل/نيسان 2023 قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول رائدي فضاء تركيين سينطلقان في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية، هما ألبير غزر أوجي، والاحتياطي توفا جيهانغير أتاسيفر.