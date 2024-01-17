سياسة
2 دقيقة قراءة
سبيس إكس تؤجل إطلاق مهمة "أكسيوم ميشن 3" الفضائية يوماً واحداً
أجّلت شركة "سبيس إكس" الأمريكية إطلاق مهمة أكسيوم ميشن 3" (Ax-3) التي يشارك فيها رائد الفضاء التركي ألبير غزر أفجي، إلى يوم الخميس بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة.
سبيس إكس تؤجل إطلاق مهمة "أكسيوم ميشن 3" الفضائية يوماً واحداً
لإكمال الفحوصات.. سبيس إكس تؤجل إطلاق مهمة “أكسيوم ميشن 3” الفضائية إلى الخميس. / صورة: AA
17 يناير 2024

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية الأربعاء، تأجيل إطلاق مهمة أكسيوم ميشن 3" (Ax-3) التي يشارك فيها رائد الفضاء التركي ألبير غزر أفجي، إلى يوم الخميس بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان على منصة إكس: "نهدف لإطلاق مهمة أكسيوم ميشن 3 إلى محطة الفضاء الدولية يوم الخميس الموافق 18 يناير/كانون الثاني الجاري بالتوقيت المحلي".

وأضافت: "هذا الوقت الإضافي سيسمح للفرق بإكمال الفحوصات النهائية ما قبل الرحلة وتحليل البيانات على متن الصاروخ".

في سياق متصل، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاجر، إن التوقيت الجديد لإطلاق الصاروخ سيكون عند الساعة 00.49 من يوم الجمعة بتوقيت تركيا (ت.غ 3).

وكان مقرراً أن تنطلق مهمة "أكسيوم ميشن 3" (Ax-3)، ليلة الأربعاء/الخميس، في ثالث مهمة إلى محطة الفضاء الدولية، وتحمل ضمن طاقمها أول رائد فضاء تركي.

ويتكون طاقم المهمة من أربعة أعضاء هم غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بالوكالة الأمريكية "ناسا" لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.​​​​​​​​​​​​​​

وفي أبريل/نيسان 2023 قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول رائدي فضاء تركيين سينطلقان في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية، هما ألبير غزر أوجي، والاحتياطي توفا جيهانغير أتاسيفر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us