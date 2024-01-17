سياسة
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من مستقر إلى إيجابي.. "موديز" ترفع نظرتها المستقبلية لتصنيف المصارف بتركيا
غيرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لتصنيف 17 مصرفاً في تركيا من "مستقر" إلى "إيجابي"، بعد أيام من تأكيد الوكالة، التصنيف الائتماني لتركيا عند "B3".
من مستقر إلى إيجابي.. "موديز" ترفع نظرتها المستقبلية لتصنيف المصارف بتركيا
"موديز" ترفع نظرتها المستقبلية لتصنيف المصارف في تركيا / صورة: AA
17 يناير 2024

أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الأربعاء تغيير نظرتها المستقبلية لتصنيف المصارف في تركيا من "مستقر" إلى "إيجابي".

وذكرت الوكالة في بيانها: "جرى تغيير النظرة المستقبلية لتصنيف 17 مصرفاً في تركيا من مستقر إلى إيجابي".

وقبل أقل من أسبوع أكدت موديز التصنيف الائتماني لتركيا عند "B3" ورفع نظرتها المستقبلية من "مستقر" إلى "إيجابي".

والتصنيف الائتماني هو الجدارة الائتمانية، أو قدرة الكيانات سواء الدول أو المصارف أو المؤسسات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى وفائها بما عليها من التزامات في موعدها.

وعادة تهتم الدول بشكل واسع بالتقييمات الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني الدولية المعروفة وهي Standard & Poor's، Moody's، وFitch Ratings التي تعد الأكثر شهرة وتأثيراً عالمياً في تقييم الائتمان والمخاطر المالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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