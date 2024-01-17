منذ اندلاع الحرب على غزة، يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية أوضاعاً مُزرية، إذ يواجهون الانتهاكات المستمرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، يُضاف إلى ذلك حرمانهم من رواتبهم مع استمرار الجانب الإسرائيلي في احتجاز الميزانية الفلسطينية دون أي رغبة في تسليمها في وقت قريب.

ويدفع هذا الوضع الضفة الغربية إلى حافة الانفجار، وفق تحذيرات أطراف مختلفة، منها مسؤولون أمنيون إسرائيليون. بالمقابل، وتحسباً لهذا، يعمل جيش الاحتلال على تعزيز وجوده هناك، وهو ما يزيد الاحتقان الذي تشهده الأراضي الفلسطينية.

انتهاكات مستمرة

ومنذ اندلاع العدوان على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تضاعفت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. ووفق تقارير منظمة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية، تراوحت هذه الاعتداءات بين مهاجمة للمزارع والمحال التجارية، قطع شجر الزيتون وقتل قطعان الماشية، وتعنيف المواطنين الفلسطينيين.

وحسب ذات المنظمة، إلى حدود 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى تهجير نحو 151 عائلة فلسطينية من المنطقة "ج" في الضفة الغربية، أي ما يعادل 1009 فلسطينيين، نحو 371 منهم أطفال.

وتزامنت هذه الاعتداءات العنصرية مع اقتحامات جيش الاحتلال للمخيمات والمدن الفلسطينية، وقتل واعتقال عشرات من الفلسطينيين. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استشهد ما يعادل 360 فلسطينيّاً في الضفة الغربية، 41 منهم فقط خلال الشهر الجاري، حسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

وواصلت القوات الإسرائيلية اقتحاماتها للبلدات والمدن الفلسطينية، يوم الاثنين، وأفاد مراسل TRT عربي بأن هذه العملية العسكرية توسَّعت وشملت مخيم نور شمس، وتوجهت آليات وجرافات عسكرية إلى المخيم، ما أدى إلى اشتعال اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقهما "تتعامل مع إصابة خطيرة جدّاً بالرصاص الحي في الرقبة، ويجري إنعاش قلب ورئتَي المصاب في قرية عزبة الجراد قرب طولكرم". وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 50 فلسطينيّاً الليلة الماضية من الضفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى محررون.

وصعَّد الجيش الإسرائيلي منذ بداية العدوان على غزة، عمليات الاعتقال في الضفة الغربية، حيث أشارت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني إلى اعتقال أكثر من 6025 فلسطينيّاً منذ بداية الحرب.

وتزامناً مع هذه الاعتداءات، تستمر المعاناة الاقتصادية للفلسطينيين في الضفة، جراء استمرار الاحتلال في احتجاز ميزانية السلطة الفلسطينية. وفي شهر ديسمبر/كانون الأول، ندّدت الرئاسة الفلسطينية بهذا الوضع، واصفة ذلك بأنه "قرصنة وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني بأكمله".

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن "استمرار احتجاز (إسرائيل) أموال المقاصة قرصنة وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني بأكمله، وله تبعات خطيرة على الخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية إلى القطاعات، وتحديداً قطاع الصحة".

وتجمع إسرائيل الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريّاً، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار). وقررت إسرائيل خصم أموال قالت إن السلطة الفلسطينية تخصصها لقطاع غزة من أموال المقاصة.

ونتيجة لتأثّر وضع سكّان الضفّة المالي، بدأت أعداد الشيكات المرتجعة مع الوقت تزداد. وقد ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة في الشهر الأول من الحرب بنسبة 49%، مقارنة بالشهر ذاته من العام المنصرم. في حين بلغت نسبة الشيكات المرتجعة من العدد الكلي للشيكات خلال أول 45 يوماً من الحرب 22%، بعد أن كانت 9% في الشهر الذي قبل الحرب.

على حافة الانفجار

وتدفع هذه الظروف الضفة الغربية إلى حافة الانفجار، ما قد يوسع دائرة عمليات المقاومة الفلسطينية خارج غزة.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حذرت الجامعة العربية من انفجار كامل للوضع في الضفة الغربية، وردت ذلك إلى "إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القتل والقمع وتشديد الحصار على السكان، فضلاً عن تسليحها على نحو متزايد المستوطنين الخارجين على القانون، ما يُنذر باندلاع مزيد من العنف".

ولم تقتصر التحذيرات على الأطراف العربية، بل حتى الجانب الإسرائيلي حذّر من الأمر. وفي ذات الشهر، ذكرت صحيفة "معاريف" أن رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية، رونين بار، طالب نتنياهو بالإسراع في الإفراج عن عوائد الضرائب التي تجبيها إسرائيل للفلسطينيين، مخافة اندلاع "انتفاضة" في الضفة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في افتتاحيتها، الأربعاء، إن "نتيناهو يفضّل تعريض إسرائيل للخطر بدلاً من حكومته، التي تعتمد على رغبة اليمين المتطرف في الضم والتفوق اليهودي والحرب". وأضافت بشأن تحذيرات المؤسسة الأمنية، بأنها "رسالة واضحة وضوح الشمس: يجب على إسرائيل أن تفعل شيئاً لتخفيف الظروف الاقتصادية المتدهورة بسرعة في الضفة الغربية".

ويوم الاثنين، نقلت ذات الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤول عسكري إسرائيلي، قوله "إن الضفة الغربية على شفا الانفجار الداخلي". وأشارت إلى أنه السبب الذي دفع الجيش إلى نقل وحدة "دوفدوفان" للقوات الخاصة من غزة إلى الضفة الغربية، إذ "يرى الجيش أن خروج وحدة دوفديفان من غزة هو خسارة لقوة كبيرة جدّاً في القتال هناك، لكنه يعتبر ذلك ضروريّاً في ضوء الوضع في الضفة الغربية".