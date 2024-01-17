ارتفعت وتيرة التهديدات ضد مساجد ألمانيا، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية "ديتيب".

وأفاد بيان صادر عن مؤسسة مناهضة التمييز التابعة للاتحاد الإسلامي (مقره كولونيا)، الأربعاء، بأن مساجد البلاد تلقت عديداً من الرسائل التي تحتوي على إهانات وتهديدات منذ مطلع يناير/كانون الثاني الجاري.

وأضاف البيان أن آخر تلك الرسائل وصلت إلى جامع "السليمية" ببلدة دينسلاكن.

وأشار إلى إرسال 17 رسالة بريد إلكتروني تحوي عبارات عنصرية وتهديدات للمسجد المركزي بمدينة كولونيا منذ بداية العام.

ولفت البيان إلى أن "تلقي المساجد كل يوم محتوى مناهضاً يثير قلقاً عميقاً لدى المجتمعات الإسلامية في البلاد".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن "ديتيب"، تَعرُّض 81 مسجداً في ألمانيا لاعتداءات مختلفة منذ بداية 2023.