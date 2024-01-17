سياسة
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مساجد ألمانيا تتعرض لتهديدات متزايدة منذ بدء حرب غزة
أكّد الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية "ديتيب"، ارتفاع وتيرة التهديدات ضد مساجد ألمانيا منذ بدء حرب غزة، مشيراً إلى "تلقي المساجد يومياً محتوى مناهضاً يثير قلقاً عميقاً لدى المجتمعات الإسلامية".
مساجد ألمانيا تتعرض لتهديدات متزايدة منذ بدء حرب غزة
ارتفاع وتيرة التهديدات ضد مساجد ألمانيا منذ بدء حرب غزة / صورة: AA
17 يناير 2024

ارتفعت وتيرة التهديدات ضد مساجد ألمانيا، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية "ديتيب".

وأفاد بيان صادر عن مؤسسة مناهضة التمييز التابعة للاتحاد الإسلامي (مقره كولونيا)، الأربعاء، بأن مساجد البلاد تلقت عديداً من الرسائل التي تحتوي على إهانات وتهديدات منذ مطلع يناير/كانون الثاني الجاري.

وأضاف البيان أن آخر تلك الرسائل وصلت إلى جامع "السليمية" ببلدة دينسلاكن.

وأشار إلى إرسال 17 رسالة بريد إلكتروني تحوي عبارات عنصرية وتهديدات للمسجد المركزي بمدينة كولونيا منذ بداية العام.

ولفت البيان إلى أن "تلقي المساجد كل يوم محتوى مناهضاً يثير قلقاً عميقاً لدى المجتمعات الإسلامية في البلاد".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن "ديتيب"، تَعرُّض 81 مسجداً في ألمانيا لاعتداءات مختلفة منذ بداية 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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