كشف انسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض الأحياء السكنية شمال قطاع غزة، الأربعاء، عن دمار هائل في المباني والمنازل والمرافق الحيوية والصحية والبنى التحتية.

ورصدت وكالة الأناضول ومراسل TRT عربي مشاهد مفزعة لحجم الدمار الذي أصاب أحياء سكنية كاملة في محافظة شمال قطاع غزة.

وأظهرت الصور التي التقطت لمناطق "الصفطاوي" و"أبو شرخ" و"الفالوجا" و"جباليا"، تدمير مئات المنازل بشكل كامل فضلاً عن أضرار بليغة لحقت بالمنازل التي لم تسوَّ بالأرض.

كما كشفت عن حجم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية في الشوارع بتلك المناطق من تجريف للشوارع المرصفة والمعبّدة.

وبسبب القصف والتجريف، غرقت شوارع تلك المناطق بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، كما انتشرت النفايات في شوارعها، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية.

وتوجه العشرات من سكان تلك المناطق لتفقد منازلهم، بعد استكمال انسحاب الجيش منها.

وأكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابه الأربعاء، من عدة مناطق شمال القطاع، كان قد بدأ الانسحاب منها منذ أقل من شهر.

غارات مستمرة

وفي السياق، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، الأربعاء، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وعناصر المقاومة في منطقة الكرامة وبلدة جباليا (شمال) وتراجعت دبابات الجيش من عدة مواقع كانت قد تقدمت فيها، جنوب وشمال القطاع، الثلاثاء.

وقال شهود عيان، إن المقاتلات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات ضمن الأعنف منذ بداية الحرب، استهدفت أحياء تل الهوى والرمال والشجاعية والتفاح والكرامة في مدينة غزة استهدفت منازل وأراضي فارغة.

وذكر الشهود، أن الغارات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين.

وأفاد مراسل TRT عربي بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف المدنيين في جباليا، تل الزعتر، بيت لاهيا، بيت حانون، ما أوقع شهداء وجرحى.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشنّ أحزمة نارية مكثفة على مدينة خان يونس جنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الفرقة 98 الإسرائيلية.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقتي أبراج "المقوسي" والأمن العام، شمال غربي غزة، بينما رصد شهود عيان تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة في محيط مناطق التوغل.

جثث متحللة في الشوارع

وقال شهود عيان إن الفلسطينيين جمعوا عدداً من الجثث المتحللة التي أخرجتها القوات الإسرائيلية من القبور خلال عمليات التجريف.

وأشار الشهود إلى أن المقبرة كانت قد تعرضت سابقاً لعمليات قصف عنيف من المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية ما تسبب بتدمير مئات القبور فيها.

ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب التدريجي من مناطق بمحافظة شمال القطاع، ليتبعها في بداية يناير/كانون الثاني الجاري انسحابات جزئية من أحياء ومناطق بمحافظة غزة، وما زال يتموضع قرب الأطراف الشرقية والشمالية من محافظة الشمال، والشرقية والغربية لغزة.

وبين الفينة والأخرى، يجري الجيش توغلات سريعة في محافظتي غزة والشمال قد تمتد لأيام ليعاود الانسحاب مجدداً بعد أن يجري عمليات عسكرية في المناطق المستهدفة.

والاثنين، قال وزير الدفاع يوآف غالانت في مؤتمر صحفي، إن مرحلة المناورات البرية المكثفة كانت مقررة لمدة "ثلاثة أشهر"، لافتاً إلى "انتهائها شمال القطاع".

وتابع: "في شمال القطاع جرى تفكيك كل القدرات اللوائية لحماس، ونعمل على القضاء على باقي الجيوب"، على حد زعمه.

وحسب غالانت "في جنوب القطاع سنصل إلى هذا الإنجاز قريباً (..) الإنجازات كبيرة جداً، لكن العملية تحتاج إلى مراحل نقطع خلالها المحاور من خان يونس إلى رفح، فوق الأرض وتحت الأرض".

وأشار إلى أنه في "كلا المكانين (الشمال والجنوب) ستأتي اللحظة التي يجري فيها الانتقال للمرحلة التالية"، من دون أن يوضح طبيعتها.

وألحق العدوان الإسرائيلي أضراراً طالت الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل في البنية التحتية، إلى جانب نقص الوقود بسبب الحصار.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المدمِّرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وتسببت بنزوح أكثر من 85% من سكان القطاع خلال 3 أشهر، وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص، وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.