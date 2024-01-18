أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مساء الأربعاء استهدافها سفينة "جينكو بيكاردي" الأمريكية في خليج عدن، بعد ساعات من تصنيف الولايات المتحدة الجماعة "تنظيماً إرهابيّاً عالميّاً".

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية التابعة للجماعة إن الاستهداف وقع "بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وحقّق إصابة مباشرة".

وأكّدَت الجماعة أنها "لن تتردد في استهداف جميع مصادر التهديد في البحرين العربي والأحمر، ضمن حقّ الدفاع المشروع عن اليمن، واستمراراً في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم".

وأشارت إلى أن "الردّ على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأي اعتداء جديد لن يبقى بلا ردّ وعقاب".

وأكدت الجماعة اليمنية "استمرار حركة الملاحة إلى جميع الوجهات حول العالم، عدا مواني فلسطين المحتلة".

وشدّدَت على أن عملياتها ضدّ السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة "لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة".

وفي وقت سابق الأربعاء، كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن إصابة سفينة بطائرة مسيرة جنوب شرق سواحل مدينة عدن اليمنية، "ما أسفر عن نشوب حريق على متنها، وإخماده".

وقالت الهيئة في بيانات متفرقة على منصة إكس: "تلقّينا بلاغاً عن حادثة على بعد نحو 60 ميلاً بحريّاً جنوب شرق مدينة عدن اليمنية"، مضيفة أن قائد السفينة أبلغها بأن "مسيرة استهدفت السفينة، ما أسفر عن نشوب حريق على متنها، وجرى إخماده".

وذكرت الهيئة البريطانية أن السفينة وطاقمها "في أمان"، مشيرة إلى أن السفينة واصلت رحلتها نحو محطتها المقبلة، دون ذكر تفاصيل.

في السياق نفسه قالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري"، إن سفينة شحن ترفع علم جزر مارشال أصيبت بضربة من طائرة مسيرة جنوب شرق سواحل عدن، جنوب اليمن.

وأوضحت الشركة أن "ممر السفينة تَعرَّض لضرر"، وفق ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية.

وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء إعادة تصنيف جماعة الحوثي "تنظيماً إرهابيّاً" وفق بيانين صادرين عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جان سوليفان، ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، "ردّاً على التهديدات والهجمات المستمرة" للجماعة.

وخلال الأسابيع الماضية استهدف الحوثيون بصواريخَ ومسيّراتٍ سفنَ شحنٍ في البحر الأحمر تملكها أو تشغّلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، "تضامناً مع غزة".

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تشكيل قوة عمل بحرية باسم "حارس الازدهار"، تضمّ عدة دول أوروبية ودولة عربية وحيدة هي البحرين، لمواجهة تلك الهجمات والحفاظ على خطوط التجارة البحرية.