سياسة
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منظمة الصحة العالمية: لا دليل على استخدام مستشفيات غزة لأغراض أخرى
نفى مسؤول أممي وجود أي دليل على استخدام مستشفيات قطاع غزة لأغراض أخرى. ودعا إلى حماية مرافق الرعاية الصحية ومَن بها من عاملين ومرضى.
منظمة الصحة العالمية: لا دليل على استخدام مستشفيات غزة لأغراض أخرى
ممرات مستشفى بغزة مكتظة بالجرحى / صورة: AA
18 يناير 2024

قال منسق فرق الطوارئ الطبية بمنظمة الصحة العالمية شون كيسي الأربعاء، إنه لم يرَ أي دليل على أن مستشفيات قطاع غزة تُستخدم لأغراض أخرى.

وقال كيسي إنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب حماية مرافق الرعاية الصحية والعاملين في هذا المجال وكذلك المرضى.

وأشار إلى أن المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية يُضطرّون حاليّاً إلى الفرار من المستشفيات.

وذكر أنه عندما زار مستشفى "الشفاء" بمدينة غزة رأى آلاف الأشخاص لجؤوا إليه، وأنه لم يستطع دخول غرفة العمليات بسبب كثافة النازحين.

وأوضح أنه يتحدث عموماً مع العاملين في الرعاية الصحية والمرضى في أثناء زياراته للمستشفيات ويحاول فهم احتياجاتهم.

وشدّد على أنه لم يرَ أي دليل على استخدام المستشفيات لأغراض أخرى، وأوضح أنه ليس من مهامِّه تحديد ذلك، بل مهمته الأساسية تقديم الخدمات الصحية.

وأضاف المسؤول الأممي: "نحن نسعى لضمان تقديم المستشفيات للخدمات الصحية الأساسية".

ولم تستثنِ إسرائيل في عدوانها على القطاع منذ أكثر من 100 يوم المستشفيات والمرافق الصحية، التي تعرّضت لحصار مُطبِق وقصف كثيف تَسبَّب في إخراجها عن الخدمة واستشهاد آلاف، بزعم أن حركة حماس تستخدمها مقرات لها، وهو ما تشدّد على نفيه الأخيرة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء "24 ألفاً و448 شهيداً و61 ألفاً و504 مصابين، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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