سياسة
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الأمم المتحدة تدعو إلى وقف القتل غير المشروع للفلسطينيين
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، ودعت إلى وقف القتل غير المشروع للفلسطينيين.
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف القتل غير المشروع للفلسطينيين
آليات عسكرية إسرائيلية خلال اقتحام طولكرم / صورة: AA
18 يناير 2024

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) إلى "وضع حد للقتل غير المشروع" الذي يتعرض له الفلسطينيون الخاضعون للحصار والهجمات المكثفة من جانب إسرائيل.

وذكرت المفوضية عبر منشور على منصة إكس الأربعاء، أن التقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في الضفة الغربية وقتلت ما لا يقلّ عن 9 فلسطينيين.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية قتلت صباح الأربعاء 5 رجال فلسطينيين في قصف جوي على سيارة قرب مخيم بلاطة للاجئين في نابلس بالضفة الغربية.

وأضافت أنه في حادثة قصف جوي منفصلة، قتلت القوات الإسرائيلية 4 فلسطينيين على الأقلّ، منهم 3 أطفال، في أثناء اقتحام مخيم طولكرم للاجئين.

وذكرت أن الحادثتين، وفق المعلومات الأولية، "تثيران القلق بشأن وقوع أعمال قتل غير مشروع"، مشدّدة على ضرورة أن تضمن إسرائيل إجراء تحقيق "عاجل ومستقلّ وفعال" بهذا الشأن.

وتابعت: "القتل غير المشروع للفلسطينيين يجب أن يتوقف".

وفجر الأربعاء استُشهد 5 شبان فلسطينيين وأُصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة قرب مخيم بلاطة للاجئين شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

كما استُشهد 5 فلسطينيين بينهم أطفال، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة ومخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.

ويكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية مخلّفاً 355 شهيداً ونحو 4 آلاف و200 جريح حتى الثلاثاء، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ التاريخ ذاته يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 24 ألفاً و448 شهيداً و61 ألفاً و504 مصابين، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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