أعلنت أوكرانيا الخميس أن القوات الروسية أطلقت 33 مسيّرة هجومية إيرانية الصنع باتّجاه أراضيها ليلة الأربعاء وأطلقت صواريخ كانت موجّهة إلى خاركيف ثانية كبرى مدن الشرق الأوكراني.

وجاء في بيان لسلاح الجو الأوكراني أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 22 من المسيرات وأن القوات الروسية أطلقت صاروخين موجهين مضادَّين للطائرات من طراز "إس-300" من منطقة بيلغورود الحدودية.

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية في بيان الخميس أن "مناطق الهجوم الرئيسية كانت في الجنوب والشمال"، مضيفة أنه "لم يصل عديد من الطائرات المسيرة الأخرى إلى أهدافه".

ولم تعلن السلطات المدنية والعسكرية الأوكرانية بعد ما إذا كان الهجوم تسبب في سقوط قتلى أو مصابين أو في أضرار مادية.

والأربعاء أعلنت أوكرانيا إسقاط 19 من بين 20 طائرة مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا في هجوم ليلي أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وألحق أضرارا ًبمبانٍ سكنية في ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وذكر الجيش الأوكراني وقتها أن الهجوم الروسي استهدف أوديسا ومناطق أخرى بالجنوب لمدة ثلاث ساعات على الأقلّ.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن حطام الطائرات المسيرة اصطدم بمبانٍ سكنية وألحق أضراراً بأنبوب غاز وعشرات السيارات في إحدى مناطق الميناء، وأضافت أن ثلاثة أشخاص أصيبوا وأُجلِيَ نحو 130 شخصاً.

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية في بيان إن "جهود العدو الرئيسية تركزت على شن هجمات على أوديسا، ودخلت الطائرات المسيرة الانتحارية المنطقة على ارتفاع منخفض جدّاً قادمة من البحر الأسود"، مضيفة أنه أُسقِطَت 11 طائرة مسيرة في أوديسا.

كانت كييف أعلنت مطلع هذا الأسبوع أن القوات الأوكرانية دمرت طائرتين روسيتين بمنطقة بحر آزوف، إحداهما من طراز "A-50" تُستخدم للكشف عن رادارات بعيدة المدى، والأخرى من طراز "IL-22" تُستخدم للقيادة والتحكّم.

وقال رئيس الأركان فاليري زالوجني على منصة إكس الاثنين، إن "القوات الجوية الأوكرانية نفّذَت عمليات ضدّ معدات جوية روسية".

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تشترط لإنهائها تخلِّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.