سياسة
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طهران تعلن مقتل 9 أشخاص بهجوم  باكستاني على أهداف داخل الأراضي الإيرانية
أعلنت سلطات محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي الباكستاني على أهداف داخل حدودها إلى 9 أشخاص، فيما أعلنت باكستان أنها نفذت ضربات عسكرية "دقيقة" ضد مخابئ "إرهابيين" في المحافظة الواقعة جنوب شرقي إيران.
طهران تعلن مقتل 9 أشخاص بهجوم  باكستاني على أهداف داخل الأراضي الإيرانية
باكستان تعلن تنفيذ ضربات عسكرية ضد "إرهابيين" في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية / صورة: Reuters
18 يناير 2024

أعلنت السلطات الإيرانية في محافظة سيستان وبلوشستان ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي الذي نفذته باكستان الخميس على قرية في المنطقة الحدودية إلى 9.

وقال نائب حاكم محافظة سيستان وبلوشستان علي رضا مرحمتي الخميس في تصريح للتليفزيون الرسمي الإيراني إن باكستان شنت هجوماً صاروخياً على قرية في المنطقة الحدودية للمحافظة صباحاً "أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بينهم 3 نساء و4 أطفال غير إيرانيين".

كان مرحمتي أعلن في وقت سابق الخميس أن انفجاراً آخر وقع في منطقة سرافان التابعة للمحافظة أيضاً، مشيراً إلى عدم وقوع خسائر في الأرواح.

وصباح الخميس أعلنت باكستان تنفيذ ضربات عسكرية "دقيقة" ضدّ مخابئ إرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وكشفت مصادر عسكرية باكستانية أن إسلام آباد ردّت على الغارات الإيرانية "غير القانونية" عبر استهداف "7 مواقع" لجماعة "جيش تحرير بلوشستان" المسلحة داخل إيران.

وأورد مسؤولون عسكريون باكستانيون أن طائرات ومسيّرات حلقت بعمق نحو 20 كم داخل إيران واستهدفت مواقع يختبئ فيها "إرهابيون" وأنه استُخدمت أسلحة حديثة في الهجوم.

وقال بلاغ للخارجية الباكستانية الخميس إن الهجوم أسفر عن مقتل عديد من "الإرهابيين" خلال عملية اعتمدت على معلومات استخباراتية.

وأشار إلى أنه خلال الاتصالات مع إيران على مدى السنوات القليلة الماضية "أعربت إسلام آباد باستمرار عن مخاوفها لإدارة طهران بشأن الملاذات الآمنة والملاجئ لإرهابيين من أصل باكستاني في مناطق بإيران".

وأشار إلى أن "باكستان ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة كافة لحماية سلامة وأمن شعبها المقدس الذي لا يمكن المساس به"، وأن "باكستان تحترم تماماً سيادة إيران ووحدة أراضيها. والغرض الوحيد من الضربات هو أمن باكستان ومصالحها الوطنية".

والثلاثاء أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية بأن طهران استهدفت بـ"صواريخ ومسيّرات" ما قالت إنه مقرّان لجماعة "جيش العدل" المسلحة في الأراضي الباكستانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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