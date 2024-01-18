فاقمت التوترات المتصاعدة قرب مضيق باب المندب جنوبي البحر الأحمر، التحديات التي يواجهها اقتصاد اليمن المتدهور.

فحتى قبل أزمة مضيق باب المندب، كان اليمن يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، إذ يحتاج معظم السكان البالغ عددهم نحو 32 مليوناً إلى مساعدات، وفق الأمم المتحدة.

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

وأدّت أحداث البحر الأحمر إلى ارتفاع كبير في أسعار شحن الحاويات على مستوى العالم، وسط مخاوف من تأثيرات أكبر إذا ما توسع نطاق الصراع.

وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، أفاد تقرير صادر عن شركة "Freightos.com" متعددة الجنسيات والمختصة في عمليات الشحن ورصد البيانات المتعلقة بصناعة النقل البحري، بأن "أسعار شحن الحاويات على المدى القصير، بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة زادت بنسبة 173%، بفعل انخفاض الطاقة الاستيعابية، على أثر التهديدات المستمرة لسفن الشحن في البحر الأحمر".

ضغوط مالية كبيرة

سبق أن حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها من تأثيرات حقيقية لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، في اقتصاد البلد المأزوم.

واستجابة لهذه التداعيات، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الاثنين الماضي، اجتماعاً مع رئيس الحكومة معين عبد الملك، ومسؤولين آخرين بينهم وزير المالية سالم بن بريك ومحافظة البنك المركزي أحمد غالب.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) "استعرض الاجتماع الموقف الاقتصادي الراهن، والمعالجات الحكومية المتخذة لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية".

وأشار الاجتماع الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض، إلى أن" الحكومة اليمنية تواجه ضغوطاً تمويلية كبيرة فرضتها الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية"، وفق الوكالة.

تأثير اقتصادي كبير

في هذا السياق قال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (غير حكومي)، إن "الأحداث المستمرة في البحر الأحمر خلقت أزمة في استيراد السلع على مستوى اليمن".

وأضاف نصر أن "تطورات البحر الأحمر تؤثّر كثيراً في الواقع الاقتصادي باليمن. لاحظنا خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً لا يقل عن 200% بأسعار الشحن والتأمين في كثير من الحاويات التي تمرّ عبر باب المندب".

وتابع: "هذا يُعَدّ تأثيراً مباشراً في الواقع الاقتصادي والمعيشي في اليمن، ناهيك بالتأثير غير المباشر على المدى الطويل في تحويل جزء من التجارة الدولية أو عبور التجارة العالمية عبر رأس الرجاء الصالح".

وزاد: "هذا واحد من التداعيات على المستوى اليمني، وبكل تأكيد سيؤثر في أسعار السلع، لا سيما التي تتجه إلى ميناء الحديدة (تحت سيطرة الحوثيين) وميناء عدن (تحت سلطة الحكومة) والمواني الأخرى بكل تأكيد".

ولفت إلى أن "هذه الزيادة في أسعار الشحن وأسعار التأمين ستضاف مباشرة إلى أسعار السلع الواصلة إلى اليمن، ناهيك بتأثيراته على المدى المستقبلي، في سمعة المواني على البحر الأحمر، وسمعة البلد ككل".

مزيد من الصدمات

تتزامن تطورات البحر الأحمر مع استمرار تحديات مالية كبيرة لليمن، جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ نحو 15 شهراً، جراء الصراع بين الحكومة والحوثيين بشأن عوائد القطاع.

وأفاد الكاتب والباحث عبد السلام قائد بأن "الاقتصاد اليمني في الأساس ضعيف ومُنهَك، ولم يعُد قادراً على تحمُّل مزيد من الصدمات".

ورجّح بأن التوتر في باب المندب "سيقلّل المعروض السلعي في الأسواق اليمنية، خصوصاً أن البلد يعتمد على استيراد أكثر من 80% من احتياجاته من الخارج، ما سيفاقم الوضع الإنساني".

وحول قدرة الحكومة اليمنية على التعامل مع هذه التحديات أفاد المتحدث بأن "الحكومة الشرعية غير قادرة على عمل شيء، لا سيما في ظل توقف صادرات النفط منذ أكثر من عام".

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافتة منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية مباشَرةً، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغّلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

ويوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "ردّاً على هجمات الحوثيين (...) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، شنّت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".