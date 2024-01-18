أعربت تركيا الخميس، عن قلقها إزاء التوترات المتصاعدة بين إيران والعراق وباكستان، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نعرب عن قلقنا إزاء التطورات المتصاعدة إثر الهجمات الإيرانية على أهداف داخل الأراضي العراقية والباكستانية، التي أعقبها هجمات باكستانية على بعض الأهداف داخل الأراضي الإيرانية هذا الصباح".

وأكّدت الخارجية في بيانها ضرورة حل المشكلات على أساس الصداقة والأخوَّة القائمة وفقاً للاحترام المتبادل لسيادة البلدان وسلامتها الإقليمية، في إطار المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة بصفة خاصة.

كما أعربت الخارجية عن أملها في حل جميع القضايا من خلال الحوار والتعاون بلا مزيد من تهديد الأمن والاستقرار الإقليميين.

ودعت الخارجية التركية "دول إيران والعراق وباكستان الصديقة والشقيقة إلى التهدئة وضبط النفس".

وأكّدَت أن "تركيا على استعداد لتبادل خبراتها والمساهمة مع دول المنطقة للتوصل إلى حلّ سلمي".

في السياق نفسه أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالين هاتفيين مع نظيرَيه الباكستاني جليل عباس جيلاني، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لبحث التطورات في المنطقة.

ودعا فيدان الطرفين إلى ضبط النفس، مشدّداً على وجوب عدم نشوب مشكلات جديدة في المنطقة.

وصباح الخميس أعلنت باكستان تنفيذ ضربات عسكرية "دقيقة" ضد مخابئ إرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقيّ إيران، عقب تنفيذ طهران ضربات بـ"صواريخ ومسيّرات" على مقرَّين لجماعة "جيش العدل" المسلحة في الأراضي الباكستانية.

وأشارت خارجية باكستان إلى أن ضرباتها في إيران "دليل على تصميم باكستان الثابت على حماية أمنها الوطني والدفاع عنه ضد جميع التهديدات".

والثلاثاء، أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، بأن طهران استهدفت بـ"صواريخ ومسيَّرات" ما قالت إنه مقرّان لجماعة "جيش العدل" المسلحة في الأراضي الباكستانية.

وعقب الهجوم استدعت باكستان سفيرها لدى طهران، وطلبت عدم عودة سفير الأخيرة لديها، احتجاجاً على القصف الإيراني الذي استهدفت إقليم بلوشستان وأودى بحياة طفلين وفق السلطات الباكستانية.

كان الحرس الثوري الإيراني أعلن الاثنين، شنّ هجمات صاروخية في مدينة أربيل شمالي العراق استهدفت ما قال إنه "مقر رئيسي لجهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)"، بجانب قصفها مناطق تقع تحت سيطرة المعارضة السورية في منطقة إدلب.