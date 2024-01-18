أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة إلى 6، خلال عملية اقتحام متواصلة منذ 30 ساعة.

وأورد بيان للوزارة "استشهاد الشاب محمد فيصل دواس أبو عواد، 27 عاماً، برصاصة في البطن أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم".

وتابع البيان بأن عدد الشهداء في طولكرم ارتفع إلى 6 منذ أمس الأربعاء، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المدينة منذ 30 ساعة.

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامه مدينة طولكرم ومخيمها، ومخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ضمن عملية عسكرية واسعة وعمليات تحقيق ميداني واسعة لمئات الفلسطينيين "يرافقها اعتداء بالضرب المبرح"، حسب الهيئة الفلسطينية.

ودفع جيش الاحتلال فجر الخميس بتعزيزات عسكرية إلى المدينة، وشرع في توسيع عملياته من مخيم طولكرم إلى مخيم نور شمس المحاذي، وسط سماع اشتباكات مسلحة وانفجارات بين حين وآخَر.

في السياق نفسه أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الحكومية الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 60 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ الليلة الماضية.

وقال بيان للهيئة الخميس إن "قوات الاحتلال شنّت منذ مساء أمس (الأربعاء) حتّى صباح الخميس حملة اعتقالات واسعة طالت 60 مواطناً على الأقلّ من الضفة، بينهم والدة الشهيد عدي أبو جحيشة من الخليل، وأسرى سابقون".

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتَي بيت لحم والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات طولكرم ونابلس ورام الله والقدس المحتلة، وفقاً للمصدر ذاته.

ومنذ اندلاع حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية المحتلة، حيث استُشهد 362 فلسطينياً واعتُقل 6090 من الضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

والخميس هو اليوم الرابع بعد المئة من حرب مدمرة تشنّها إسرائيل على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 24 ألفاً و448 شهيداً و61 ألفاً و504 مصابين معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى نزوح نحو 1.9 مليون فلسطيني، أي أكثر من 85% من سكان القطاع المحاصَر منذ 17 عاماً.