أثار تشكيل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جدلاً كبيراً في الداخل الإسرائيلي، وغضباً عارماً في أوساط اليمين المتطرف.

وبدا لافتاً تشكيل لجنة التحقيق خلال الحرب على قطاع غزة وليس بعد انتهائها، وسط انقسام في الآراء حول أسباب ودوافع هاليفي، والرسائل التي أراد إيصالها إلى المستوى السياسي، وسر الغضب الذي انتاب الطرف الأخير من خطوة العسكريين.

لجنة تحقيق

في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن لجنة التحقيق التي شكّلها هاليفي برئاسة وزير الدفاع الأسبق ورئيس هيئة الأركان الأسبق شاؤول موفاز، تضم أيضاً الميجر جنرال احتياط يوآف هار إيفين، والميجر جنرال احتياط أهارون زئيفي فركش.

وانتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لجنة التحقيق، وعَدَّ تعيين موفاز -الذي أشرف على تنفيذ خطة الانسحاب أحاديّ الجانب من غزة في 2005- على رأس فريق التحقيق، خطيئة.

بدوره أشار وزير المالية بتسلئيل سموتريتس، إلى أن موفاز "شخصية سياسية" وفركش "أيَّد الاحتجاجات على قوانين الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل قبل الحرب، لافتاً إلى أنه كان من الممكن العثور على أشخاص أكثر ملاءمة وأقل سياسية "للحفاظ على حياد الجيش الإسرائيلي والثقة به".

كان اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر الذي تلا إعلان تشكيل اللجنة، قد أُوقف عقب خلافات حادة بين هاليفي وعدد من الوزراء؛ ما دفع نتنياهو لفض الاجتماع الذي كان مقرراً لبحث مرحلة ما بعد الحرب على غزة.

ووفقاً لموقع "واللا" الإسرائيلي، فقد شهدت الجلسة مشادات حادة وصراخاً، وهو ما دفع نتنياهو إلى وقفها، فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء كبار قولهم إن "التخطيط للهجوم على هاليفي جرى بالتنسيق مع نتنياهو".

دفاع عن هاليفي

وفي المقابل، وجّه 169 قائداً عسكرياً سابقاً رسالة إلى هاليفي، عبّروا فيها عن دعمهم له بعد هجوم بعض وزراء حكومة نتنياهو، وفق ما كشفت القناة 13 الإسرائيلية، وقالوا إنهم شاهدوا بـ"حزن الجبهة التي فتحها الوزراء لهزيمة الجيش ورئيس أركانه".

أما القناة 12 الإسرائيلية، فقد ذكرت أن هناك امتعاضاً لدى المسؤولين في الجيش؛ بسبب ما تعرض له هاليفي في الاجتماع الحكومي، وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أنهم يحاربون في غزة ولبنان والضفة الغربية، في وقت يحاربهم فيه مجلس الوزراء في الداخل.

ونقلت القناة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن وزير الدفاع يوآف غالانت، يعتقد أن هاليفي أخطأ حين شكَّل فريق التحقيق قبل أن يستشيره، لا سيّما أن غالانت سمع بقرار تشكيل لجنة التحقيق قبل دقائق من جلسة مجلس الوزراء.

ومع ذلك، دعا غالانت الجميع إلى الكف عمّا قال إنه استغلال غير مسؤول للجيش وقادته لتحقيق مكاسب سياسية، في حين طالب بيني غانتس، الوزير في مجلس الحرب، نتنياهو باختيار الوحدة والأمن أو السياسة.

لجنة "ليست بريئة"

يقول الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي محمد هلسة، إن تشكيل اللجنة يأتي في سياق حالة محتدمة داخلياً في إسرائيل أفرزت صراعات واصطفافات، مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة لم يكن بريئاً، خصوصاً تزامنها مع تسريبات حول مقتل أسرى بنيران إسرائيلية.

ويوضح هلسة في حديثه مع TRT عربي، أن هاليفي مسنود بغانتس وغادي آيزنكوت اللذين يمثّلان صوت الجيش ويدافعان عنه في مجلس الحرب أمام الطرف الآخر الذي يمثله نتنياهو.

ويضيف أن مؤسسة الجيش تشعر بأن إطالة الحرب توظَّف لاعتبارات نتنياهو الشخصية ولإدامة ائتلافه اليميني، كما أن الجيش يستخدم ما لديه من أوراق لمحاولة التأثير في الطرف الآخر والدفاع عن نفسه.

وحول أسباب تشكيل اللجنة ودوافعها، يرى الخبير بالشأن الإسرائيلي أن الهدف كان خلق حراك داخلي وتأليب الشارع الإسرائيلي على نتنياهو وائتلافه الذي يريد استمرار الحرب ويضع الجيش فيها رأس حربة.

ويُردف: "هاليفي عندما شكَّل هذه اللجنة كان يريد توريط نتنياهو ودفع المؤسسة السياسية نحو الاعتراف بمسؤولياتها، لكنّ اليمين في الحكومة شن حملة ضد قائد الجيش بعد الشعور بأنه يريد توريط المستوى السياسي وجرّهم للاعتراف بالمسؤولية.

ويعتقد هلسة أن اللجنة وُئدت في لحظتها بعدما وضعت الحملة التي قادها اليمين سقفاً للجنة المشكَّلة، التي قال إن بقاءها مرهون بالتطورات السياسية والعسكرية الآخذة بالتصاعد، وقد تعصف بكل المشهد.

ويؤكد أن الحكومة اليمينية تشعر بسلوك هاليفي المتناغم مع غانتس وآيزنكوت، "لذلك تدفع لخفض سقف التوقعات والتطلعات من هذه اللجنة"، التي لا تحمل الصفة الرسمية وتبقى في إطار الإعلان عنها ولا تبرح مكانها.

ويضيف أن لجان الحكومة لها أسنان ومخالب قادرة على التشخيص، لكنَّ لجنة هاليفي -إنْ كان سيُكتب لها النجاح- ستكون في إطار أخذ العِبر عسكرياً، ولن يكون لها تأثير على المستوى السياسي بأي شكل، وصلاحياتها وتشكيلها شكليّان.

ويشدد هلسة على أنه من المبكر الحديث عن لجان وأخذ عِبر ما دامت هذه الحكومة قائمة في المشهد، وكذلك من الصعب تشكيل لجان توكل إليها مسؤوليات؛ لأنه لا يزال هناك هامش مناورة لحكومة نتنياهو بالهروب إلى الأمام، موضحاً أن أثرها سيكون دون المتوقع في الإضرار بطبيعة الائتلاف الحكومي.

فشل استخباري أم استراتيجي؟

ويعتقد الخبير في الشؤون الإسرائيلية وديع عواودة، أن هجوم أوساط إسرائيلية على هاليفي بسبب لجنة التحقيق لم يأتِ من فراغ، إذ إن "هناك توتراً كبيراً بين المستويين السياسي والعسكري حول مسؤولية ما جرى في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

ويوضح عواودة في حديثه مع TRT عربي، أن حكومة نتنياهو تحاول الإفلات من مسؤولية "طوفان الأقصى"، الذي أصاب الإسرائيليين بخسائر كبيرة من بينها فقدان الثقة بالدولة والجيش والحكومة والمستقبل، فضلاً عن خسائر أخرى لا تزال مستمرة.

ويشير إلى أن المستوى السياسي يعتقد أن الفشل استخباري نتيجة فشل تقديرات المسؤولين عن رصد ما يدور في غزة، وهو ما يعترف به الجيش، مؤكداً أن الفشل ذريع وأكبر من أن يكون استخبارياً فقط، بل هو استراتيجي يرتبط بالمستوى السياسي، حسب عواودة.

ويبيّن أن وزراء الحكومة والسياسيين الإسرائيليين لهم مصالح شخصية ويخشون السقوط فور انتهاء الحرب، كاشفاً عن أن الكل يُجمع على أن حرباً داخلية ستطيح بحكومة نتنياهو التي تواجه غضباً لأسباب كثيرة، من بينها الفساد، وسلم الأولويات، والانشغال بالأمور الشخصية والحزبية، والفشل في الحرب.

وعندما شكَّل هاليفي اللجنة برئاسة جنرال مناوئ للحكومة وقائد سابق للجيش ووزير دفاع سابق، فقد أخاف الحكومة، وفق عواودة الذي قال إن هناك اعتقاداً أن لدى الجيش رغبة في أن تكون هناك توصيات تُحمّل الحكومة مسؤولية الفشل الذريع.

ويكشف خبير الشؤون الإسرائيلية عن أن حدة الانتقادات لم تهدأ حتى بعد توضيح هاليفي أن اللجنة مختصة بتحقيق داخلي يبحث في الإخفاقات العسكرية والعملياتية من أجل الاستفادة من التجربة والتعلم من الأخطاء لكي لا تتكرر، ولا تختص بتحقيق استراتيجي.

ويرى عواودة أن القضية ليست التحقيق، وإنما مخاوف لدى السياسيين الإسرائيليين، مشدداً على أنه لن تكون هناك استنتاجات استراتيجية كبيرة لهذا التحقيق، وسيبقى عسكرياً داخلياً وعملياتياً، "وهو أمر مألوف وحصل بالجيش في حروب سابقة".