سياسة
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فيدان: أمن فلسطين ودول المنطقة هو المُهدَّد لا إسرائيل
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن "أمن الفلسطينيين ودول المنطقة تحت التهديد وليست إسرائيل"، فيما أكد أن تركيا حثّت إيران وباكستان "على ضرورة عدم التصعيد وضمان تحقيق الهدوء في أقرب وقت".
فيدان: أمن فلسطين ودول المنطقة هو المُهدَّد لا إسرائيل
فيدان: أمن الفلسطينيين ودول المنطقة تحت التهديد وليست إسرائيل / صورة: AA
18 يناير 2024

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، أن أمن إسرائيل ليس تحت التهديد "بل العكس، أمن الفلسطينيين ودول المنطقة هو المهدَّد".

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة عمان، إنه "من غير المقبول أبداً أن تحاول إسرائيل إضفاء الشرعية على هجماتها ضد فلسطين لأسباب أمنية".

وشدد الوزير التركي على أن "ما تفعله إسرائيل بدعوى ضمان أمنها ليس سوى توسعية واحتلال"، مضيفاً أن توسع أراضي إسرائيل بعد كل حرب وأزمة هو الدليل الأكثر وضوحاً على ذلك.

وأردف فيدان قائلاً: "إسرائيل تسرق أراضي الفلسطينيين بأنشطتها الاحتلالية التي تسمّيها الاستيطان في الضفة الغربية".

وأكد أيضاً: "لِنَكُنْ واضحين؛ إن أمن إسرائيل ليس هو الذي يتعرض للتهديد، بل على العكس من ذلك، دول المنطقة والفلسطينيون هم من يتعرضون للتهديد، ويتعين على العالم كله أن يرى هذه الحقيقة".

وبخصوص المستجدات الأخيرة بين باكستان وإيران، قال فيدان إن تركيا تتابع عن كثب وبقلق التطورات بين البلدين، لافتاً إلى أنه أجرى محادثة هاتفية بشكل منفصل مع نظيريه الإيراني والباكستاني.

وتابع فيدان: "حثثنا الجانبين على ضرورة عدم التصعيد وضمان تحقيق الهدوء في أقرب وقت"، مشدداً على أن تركيا "ستواصل فعل كل ما هو ضروري لتخفيف التوتر بين باكستان وإيران، وإننا مستعدون لذلك".

كما أضاف أن "الجانبين لا يريدان اتساع رقعة الأحداث وأنهما يسيطران عليها، وآمل أن تبقى الأمور في هذا الحد، ولا تتصاعد الأحداث أكثر بين البلدين الشقيقين".

وبدأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، مباحثات ثنائية مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، وذلك في أول زيارة رسمية يُجريها إلى المملكة منذ توليه منصبه.

وكان الصفدي في استقبال فيدان والوفد التركي المرافق له عند وصوله إلى مقر وزارة الخارجية الأردنية في العاصمة عمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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