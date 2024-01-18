أعرب عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني الخميس، عن تقديره مواقف تركيا "الثابتة" وجهودها في إنهاء الحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقباله بالعاصمة عمان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وفق بيانٍ للديوان الملكي.

وأفاد البيان بأن الملك استقبل فيدان في قصر الحسينية، وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، والحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع.

وأوضح أن الملك أعرب عن تقديره لـ"مواقف تركيا الثابتة وجهودها لإنهاء الحرب"، وفق البيان ذاته.

وأكد عاهل الأردن "أهمية التنسيق الوثيق بين البلدين، والبناء على جهود اللجنة الوزارية التي كلفتها القمة العربية-الإسلامية المشتركة التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة".

وشدد على "ضرورة الدفع إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإغاثية والطبية دون انقطاع".

وحذر عاهل الأردن من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك عنف المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

واعتبر أن "ما يجري يجب التصدي له قبل أن يؤدي إلى خروج الوضع بالضفة عن السيطرة وتفجر الأوضاع بالمنطقة".

وشدد على رفض الأردن "التام" للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، وضرورة الاستمرار في مخاطبة المجتمع الدولي للضغط لتمكين الغزيين من العودة إلى بيوتهم.

كما عبر عن "رفض المملكة لمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية باعتبارهما امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة".

كان فيدان وصل الأردن ليل الأربعاء في أول زيارة رسمية للمملكة منذ توليه مهام منصبه في يونيو/حزيران 2023.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 24 ألفاً و448 شهيداً و61 ألفاً و504 مصابين، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

وبالتزامن مع الحرب ضد غزة، وسع جيش الاحتلال عملياته العسكرية ومداهماته لمدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، التي أسفرت حتى الخميس عن مقتل 367 فلسطينياً واعتقال 6090 آخرين.